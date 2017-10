Vigilarán a dueños de mascotas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para detectar a personas que abandonan mascotas por fuera del Centro de Atención Canina y Felina, se colocarán dos cámaras de vigilancia en la entrada del centro, informó el doctor Ariel Félix Ortiz.



El director del CACF recalcó que cada semana son abandonados hasta 20 perros y gatos en la banqueta del centro, por lo que implementarán esta medida de vigilancia y así poder identificar a las personas.



"Estamos viendo movimiento de entre 15 y 20 perros abandonados, la idea es detectar las placas o la cara de la persona porque es un delito abandonar a los perros en vía pública y lo menciona el reglamento", explicó.



Félix Ortiz destacó que la responsabilidad de la mascota es del propietario y no sólo del gobierno, por lo que en las últimas semanas no se han recibido mascotas sanas, para bajar el número de animalitos en el centro.



"No estamos recibiendo perros ni gatos sanos porque estamos en remodelación y en eso de modificar la Ley porque el gobierno no tiene por qué hacerse responsable de todo", dijo.



ADOPCIONES



Como cada sábado, hoy el Centro tendrá jornadas de adopción donde los ciudadanos podrán elegir una mascota de entre más de 60.



El CACF estará abierto de 10:00 a 14:00 horas y los requisitos para adoptar son llevar copia de la credencial de elector y dos kilos de croquetas para cachorros.