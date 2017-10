Invaden malos olores a Palo Verde Indeur

(GH)

Vecinos de la colonia Palo Verde Indeur aseguraron encontrarse molestos por una fuga de aguas negras que se localiza en el cruce de las calles Biznaga y General Félix Gómez, por lo que pidieron su reparación inmediata.



El brote de agua, además de generar fétidos olores ha causado grave daño al pavimento, donde han salido grandes hoyos que acumulan el agua sucia.



Alberta López, vecina de la colonia, comentó que al menos ocho días tiene la fuga de aguas negras, pero que el problema con el drenaje ya es viejo y no se le ha dado el mantenimiento suficiente.



"El drenaje ya tiene problemas desde hace mucho tiempo y la calle se ve así porque vienen, la arreglan y el agua vuelve a salir; con el paso de los carros aflojan ese pedazo de pavimento y se hace el cochinero, o sea, sí vienen los de Aguah pero no le hacen nada, lo que se necesita es desfogar el drenaje", afirmó.



Por sugerencia de los vecinos se ha pedido que no se repare el tramo dañado hasta que la fuga de aguas negras sea arreglada; pero su petición no ha sido escuchada, por lo que el aumento de asfalto en esa zona se sigue acumulando.



"El agua se queda estancada en los baches esos, ya está mal la calle porque hacen mal la obra en ese pedazo; uno de los vecinos les ha dicho a los trabajadores que no echen nada de asfalto ahí hasta que arreglen bien la fuga, pero no hacen caso y ahí tenemos las consecuencias", comentó Alan Quijada, vecino afectado de la colonia Palo Verde Indeur.