Bajan velocidad por tanto bache

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La gran cantidad de baches que se encuentran en la calle República de Colombia, en las colonias Álvaro Obregón y Misiones, han provocado molestias a vecinos de ambos sitios, quienes pidieron un recarpeteo de la vialidad.



Aunque ya presentaba problemas la calle, esta empeoró su estado después de las pasadas lluvias que fueron las causantes de aumentar de manera significativa el número y tamaño de los baches.



Rosa Amalia Gaxiola, vecina de la colonia Álvaro Obregón, opta por tomar vías alternas a la República de Colombia, pues sabe que es seguro que las llantas de su coche se ponchen.



"La calle está llena de baches, hasta la Saturnino Campoy hay muchos hoyos, o sea, no es la única calle que está así en la colonia, son muchas, pero esta sí que da muchos problemas, mi carro se ha ponchado y tengo que pasar muy despacio o mejor agarrar otra ruta", afirmó.



Los baches de la calle han servido como un reductor de velocidad, pues quienes pasan por el sitio tienen que hacerlo despacio para no dañar alguna parte de su automóvil.



"Tienes que pasar muy cuidadosamente por aquí por los baches, lo único bueno que han traído es que los carros ya no pasan tan recio, ahí nosotros les echamos tierra para poder pasar, pero no es suficiente", comentó Germán Figueroa, vecino afectado.