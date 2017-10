Sictuhsa asegura tener transparencia en uso del subsidio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se han ejercido con transparencia todos los recursos recibidos por parte del Gobierno del Estado, aseguró el dirigente de la Sociedad Integradora y Concertadora del Transporte Urbano (Sictuhsa).



En relación a las declaraciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en las que solicitó transparencia a los concesionarios para liquidar el adeudo correspondiente al periodo de junio a septiembre, José Luis Gerardo Moreno indicó que cada gasto se comprueba ante el Fondo para la Modernización del Transporte (Femot).



Puntualizó que la mayor parte del subsidio que reciben los concesionarios de Sictuhsa se ejerce en gastos de operación como combustible y refacciones, y el resto en el mantenimiento de las unidades.



"Nosotros no tenemos ningún problema en transparentar los gastos y en informar al Femot o a la Secretaría de Hacienda, la manera en que se ejerce el subsidio", manifestó el dirigente de Sictuhsa.



Debido a que el Gobierno del Estado hoy en día adeuda 65 millones de pesos a los concesionarios, Gerardo Moreno reiteró que el 7 de noviembre no podrán cumplir con la norma de calidad que exige el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT).



Refirió que de junio a septiembre los concesionarios de Sictuhsa han tenido pérdidas superiores a 2 millones de pesos por cobrar al usuario entre 8 y 9 pesos, y no los 11.50 pesos que se estableció como tarifa técnica, luego de que el CCT realizó un estudio del servicio.