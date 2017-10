Llaman a mujeres a vivir la menopausia con naturalidad

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Aunque en ocasiones es vista como una enfermedad, la menopausia realmente es un proceso natural por el que pasan las mujeres al finalizar el ciclo de la vida reproductiva, explicó Cesia Patricia Borjón Moya.



La coordinadora de Salud Reproductiva y Equidad de Género en Sonora precisó que se debe entender que las féminas tienen un ciclo de vida reproductiva, que da inicio con la primera menstruación y termina con la menopausia, una vez que los ovarios dejan de producir hormonas.



"Se debe dejar de presentar la menstruación durante todo un año", indicó, "pero antes existe un proceso que se llama climaterio -que significa escalera-, en el cual la mujer va presentando síntomas poco a poco, y todavía puede haber irregularidades".



Señaló que aunque es un proceso natural, también puede haber menopausia quirúrgica, que es cuando se retiran los ovarios o la matriz, y también se esperan síntomas.



"Algunas mujeres sólo dejan de menstruar, pero otras pueden referir síntomas que varían mucho. Van desde bochornos o calores, enrojecimiento de la cara y sudoraciones y palpitaciones hasta trastornos como depresión y ansiedad.



"También disminución de las ganas de tener relaciones sexuales o libido, dolor de cabeza, resequedad de la piel y cabello, o que salga vello en lugares donde normalmente no sale; incluso pueden ganar peso en el abdomen", subrayó la especialista.



HÁBITOS que EVITAN SÍNTOMAS



Borjón Moya manifestó que la edad a la que inicia la menopausia es variable, aunque en promedio se espera que empiece a partir de los 40 años.



"Si las mujeres tienen una vida familiar estable, si hicieron ejercicio, si se cuidaron alimentándose sanamente, evitando el sedentarismo, cigarro, etcétera, son menos propensas a tener síntomas", acentuó.



Mientras que quienes no llevaron estos cuidados pueden presentarlos más agudos, enfatizó; les afecta en relaciones de pareja, laborales y familiares, aunque hay medicamentos que se pueden utilizar para disminuirlos y lograr una vida normal.



Detalló que existen tratamientos hormonales y no hormonales, así como terapias naturales y de acompañamiento sicológico para ayudar a la mujer a pasar por este proceso con mejor calidad de vida, mencionó.



La especialista en Ginecología y Obstetricia resaltó que es importante seleccionar un medicamento que vaya acorde a su historial clínico, pues de acuerdo con sus padecimientos será el tratamiento.