Acuden a EL IMPARCIAL a realizar donativos para damnificados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El señor Víctor Sánchez acudió a las oficinas de EL IMPARCIAL a realizar su donativo en apoyo a los damnificados por el sismo que afectó estados del Centro y Sur del País.



Expresó que junto con su esposa recolectaron algunos alimentos no perecederos para aportar su granito de arena.



"Veo las noticias y me da mucha impotencia no poder ayudar, peor creo que con las donaciones aportamos aunque sea un poco, hay muchos centros de acopio y no hay pretextos para no donar", manifestó.



Las oficinas de EL IMPARCIAL en Hermosillo y las casas editoriales en Sonora y Baja California serán centro de acopio para afectados por el sismo.



Pueden llevar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y medicamentos a Sufragio Efectivo y Mina en la colonia Centro en Hermosillo.