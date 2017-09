Les da miedo pasar cerca de vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Angustiados por la gran cantidad de basura y por las paredes derrumbadas de una casa ubicada en la calle Ángel Flores, entre Horacio Soria Lara y Del Cerro, en la colonia Centro, se encuentran vecinos del lugar.



Ildelisa Pérez Franco, quien vive cerca de la casa señalada, admitió que son los mismos vecinos quienes han hecho un basurero, aunado a que, al ya estar muy vieja y abandonada la vivienda, también algunas de sus paredes se han venido abajo.



"Todo el tiempo ha estado así el lugar, parece que es basurero de todo mundo porque tiran basura ahí, para qué le voy a decir que no si todos hemos tirado cochinero en la casa, y además está peligroso porque la construcción se puede venir abajo", aseguró Pérez Franco.



A pesar de que el lugar es una alerta roja, "vagos" se refugian provocando más destrozos de lo común, aumentando aún más el miedo de que la vivienda se desplome.



"Es mucho peligro, se juntan ahí muchos a hacer daño; es un cochinero y es un foco de infección porque hay mucha basura, es un peligro para todos los vecinos, los carros no se pueden parar ahí ni las personas pueden pasar por miedo a que se caiga la casa", afirmó Josefina Velásquez, vecina de la calle Ángel Flores.



A pesar de que la casa se cae y del acumulamiento de basura, los dueños no se han preocupado por la propiedad, por lo que vecinos solicitaron ayuda del gobierno municipal para la demolición y clausura del sitio.