Molesta el desperdicio de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran cantidad de agua potable es la que se ha derramado por una fuga que brota en la calle Juan Aldama, entre Nayarit y Aguascalientes, en la colonia San Benito, donde comerciantes y vecinos manifestaron su inconformidad por el desperdicio.



Por lo menos 10 días tiene la fuga en el lugar y Manuel Rascón, comerciante, aseguró que frecuentemente salen brotes de agua en la calle atribuidas a lo viejo de las tuberías.



"Esta fuga ya tiene más de una semana; más adelante hay otra que la repararon, pero al rato volvió a salir y es que son tuberías viejas y obsoletas las que suministran agua. Se hace una laguna aquí afuera del estacionamiento cuando hay fuga, a todos nos afecta, no sólo a mí", aseguró.



Los brotes constantes de agua en el lugar han generado daños en el asfalto de la calle Juan Aldama, por lo cual Alma Bolaños, vecina, manifestó que no se han realizado reparaciones.



"Cuando vienen a arreglar las fugas dejan los boquetes y a veces les echan tierra y los del bacheo vienen a echar el pavimento, pero sale otra fuga y se lo lleva; esperemos que se pueda hacer algo para que se repare la calle y las fugas, porque cuando no surge una aquí sale otra más adelante".



Comerciantes y vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades para una buena reparación de la fuga, así como del daño al pavimento provocado por el constante brote.