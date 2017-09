"Sentí pánico e impotencia",

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Miedo, desesperación e impotencia sintieron Javier Alvarado Galaviz y Alejandra Ruiz Hirales, estudiantes de intercambio de la Universidad de Sonora que vivieron el momento del sismo del pasado 19 de septiembre en Puebla y la Ciudad de México.Al ser un fenómeno natural que no se presenta de forma recurrente ni tan intensa en Hermosillo, ambos jóvenes comentaron desde sus lugares de estancia que se quedaban sin palabras para describir la sensación al momento del sismo."Es algo muy diferente, porque por allá no se manifiestan este tipo de eventos pero es una experiencia extraña y fuerte, no tengo palabras para describirlo, sentí mucha desesperación, pánico e impotencia", comentó Javier, quien estudia de intercambio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.El joven, que cursa el séptimo semestre en Ingeniera Civil, relató que al momento del temblor se encontraba comiendo con una de sus compañeras en el campus, por lo que, cuando empezó el movimiento de la tierra, tuvieron que salir del edificio.Los edificios sufrieron varias fisuras en sus paredes y varios cristales se quebraron debido al fenómeno natural, detalló, y en el Centro de la ciudad de Puebla varios inmuebles colapsaron."No temí mucho por mi vida porque estaba en un lugar muy cercano al aire libre, estuvo muy fuerte pero al estar cerca de un área abierta eso me causó mucha tranquilidad", dijo.Javier, en compañía de otros estudiantes, ha buscado la forma de ayudar a las personas damnificadas recolectando víveres y comida para llevar ayuda a las personas de los alrededores.Alejandra Ruiz Hirales, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes y que actualmente está de intercambio en la Facultad de Artes en la UNAM, estaba en su casa al momento del temblor."Estaba en mi depa en la localidad de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, se sintió bastante fuerte, no me podía quedar de pie y en ese momento escuché la alarma sísmica", relató la joven.Debido a que ella vive en un área elevada, la vivienda no sufrió muchos daños, sin embargo al momento de ir al Centro de la localidad pudo observar tráfico pesado, fisuras en edificios y personas asustadas."Se cayó la comunicación y nadie podía comunicarse con sus familias, había largas filas en los teléfonos públicos o pidiendo prestados celulares para comunicarse por redes sociales, fue algo muy feo", comentó.Alejandra manifestó que llegó a sentirse impotente al ver varias familias que no sabían qué era lo que había sucedido y si sus familiares estaban bien.Ambos estudiantes coincidieron en que nunca olvidarán ese día, y añadieron que sintieron angustia al no poder comunicarse rápido con sus familiares."Estaban muy asustados, querían que me devolviera a Hermosillo inmediatamente, pero les dije que no, es una obligación que tengo aquí, tanto escolar como ayudar a los demás", comentó Javier.Alejandra manifestó que sus familiares estuvieron muy preocupados pero le dieron palabras de aliento y recomendaciones para que esté segura.Los estudiantes mencionaron que a pesar se haber sido una experiencia aterradora para todos los que habitan la zona Centro de México ha logrado la unión de los mexicanos al momento de una tragedia.