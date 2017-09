Resulta mujer lesionada en choque

Un caos vial se presentó durante un choque ocurrido a las 11:30 horas en los cruces de la calles Perimetral Norte y Carlos Balderrama, en la colonia Sahuaro, donde una mujer de nombre Rubí Esmeralda, de 26 años, resultó lesionada tras ser impactada por una grúa.



El automóvil que conducía la mujer era un tipo sedan, de la marca Dodge Stratus color guinda, el cual fue impactado por grúa, de la marca Chevrolet color verde, modelo 1998 conducida por Evaristo, de 25 años.



De acuerdo a información recabada en el lugar de los hechos, alguno de los dos vehículos no respetó el alto y se presentó el impacto en donde la mujer quedó atrapada, por lo que tuvo que ser rescatada por elementos de Bomberos y Cruz Roja.



Personas que estaban en el lugar comentaron que no supieron cómo fue el choque, en donde la mujer resultó lesionada.



"No supimos bien qué pasó, ni quién tuvo la culpa; no alcanzamos a ver porque estábamos en la esquina esperando el camión cuando pasó el carro hasta que se oyó el trancazo, al parecer sólo tiene golpes", aseguró una testigo.



La mujer presentaba dolor en el cuerpo y espalda, y fue auxiliada en el lugar por un elementos de la Cruz Roja y Bomberos.



Agentes de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para agilizar el tráfico que quedó truncado tras el choque.