Pasa días de calor y con poco alimento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vara de apio era lo único que había comido en el día, mientras una gran tristeza se reflejaba en sus ojos, al mismo tiempo que la esperanza de que alguien viniera en su ayuda.



Aguantar el calor es su rutina diaria y pasa el día mojando sus manos para poder refrescarse, esa es la situación por la que pasa Bertha Alicia López, de 90 años, una abuelita que pide ayuda.



Al no contar con servicio de luz, doña Alicia pasa el calor bajo la sombra del porche de su casa, una vieja estructura que sirve como refugio para evitar los rayos del Sol; y aunque es mala su situación, aún mantiene sus recuerdos vivos.



"Yo ya voy para los 100 años, a veces yo quisiera estar bien pero ya estoy viejita y la gente me ayuda con lo que puede. Desde que me operaron me quitaron todos los servicios, me quitaron la luz y ni agua para tomar tenía; como ven, mi desgracia es muy grande".



Hace 30 años que la oriunda de Chihuahua, Chihuahua, llegó a la capital sonorense para trabajar en labores de campo, y tiempo después emigraría a Estados Unidos para la pizca de tomate, labor que realizó durante unos años.



"Nos vinimos para acá alborotados, pensando en una vida mejor, y es que nosotros nos vinimos de Chihuahua porque había mucho trabajo, y sí había. Cuando llegamos yo fui a la pizca en los campos, trabajé en el otro lado de jornalera recogiendo tomate, y nos echaron para acá; yo ya no puedo trabajar", aseguró.



Batalla para moverse



Doña Bertha Alicia difícilmente puede trasladarse de un lado a otro con su andadera y tan sólo ve pasar las horas aguantando el calor y a veces pasa hambre esperando que algúnvecinole lleve unplato con comida.



Si desea apoyar a la señora López con despensa y ayuda con la reconexión de luz y agua, puede acudir a su vivienda ubicada en avenida Parral No. 119, entre Guamúchil y Guasave, en la colonia Emiliano Zapata.