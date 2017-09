Piden material de trabajo empleados de bacheo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por falta de material para trabajar y violaciones al contrato colectivo, alrededor de 130 empleados del área de bacheo del Ayuntamiento de Hermosillo se manifestaron en el Palacio Municipal.



Los empleados acompañados del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, denunciaron que carecen de material como asfalto y carpeta caliente para continuar con las cuadrillas de bacheo.



Salvador Díaz Holguín, secretario general del sindicato, aseveró que también Parques y Jardines, Cidue y Servicios Públicos, presentan este problema de material, además recalcó la contratación de empresas privadas para continuar las labores.



"En todo el ayuntamiento hay una molestia generalizada, ahorita es el área de bacheo, no tenemos material para trabajar a diario, pero vemos que hay empresas privadas que son contratadas para trabajar", indicó.



Los manifestantes acudieron frente a secretaría y presidencia para ser atendidos por las autoridades municipales, pero al no ser atendidos, afirmaron que llevarían a cabo una reunión para definir una manifestación masiva de trabajadores.



Díaz Holguín aseguró que los trabajadores no dejarán sus labores y rechazaron la iniciativa de contratar personal de empleo temporal para atender algunas rutas de Servicios Públicos, pues esto le quita horas extras a los empleados de base.