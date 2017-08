Invade árbol paso de autos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde la última precipitación fuerte registrada en Hermosillo, un árbol cayó en la calle Israel González entre Divisaderos y Nácori Chico, en la colonia Lomas de Linda Vista, y vecinos del lugar aseguran que las ramas invaden un carril de la vialidad.



Carolina López, vecina de la colonia Lomas de Linda Vista, aseguró que los restos del árbol no han provocado incidentes a automovilistas, pero sí es un problema ya que tienen que invadir el otro carril para poder pasar.



"Hasta ahorita no ha pasado nada grave, pero pues le tenemos que sacar la vuelta; cuando estaba recién caído, con los troncos y todo estaba hasta media calle y pues ahorita solo está invadiendo como medio carril nada más, pero igual le estamos sacando la vuelta", mencionó.



También la vecina comentó que el árbol pudo haber sido replantado y que vecinos al ver que no se hacía nada, optaron por llevarse los troncos dejando las ramas en el lugar.



"Algunos vecinos se llevaron los troncos porque al principio sí se podía rescatar el árbol, y es que la verdad es algo muy sencillo para los del ayuntamiento, la verdad no les cuesta nada de trabajo poder llevarse las ramas restantes", añadió.



Al ver que no se han recogido las ramas del carril, Carolina López pidió a la autoridad correspondiente acudir al lugar y llevarse los restos de ramas ya secos que adornan la vialidad.