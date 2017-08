Tiene una fuga de agua más del mes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de un mes es lo que vecinos de la colonia Insurgentes aseguraron tiene una fuga de agua potable ubicada en la calle Villa Juárez entre Yáñez y Reyes, y añadieron estar molestos por no recibir aún respuesta ante el derramamiento.



Luis Romero Durán, vecino de la calle Villa Juárez, aseguró que a pesar de que la fuga no ha disminuido la presión de las tuberías de su casa, ya se convirtió en un problema porque el agua ya corre hasta la Reyes.



"Sin exagerar tiene como un mes la fuga y sí es de agua potable porque no apesta y es agua limpia, la han reportado vecinos pero hasta la fecha no ha venido Agua de Hermosillo y ya la fuga va hasta la Reyes, pero a pesar de eso no ha bajado la presión de las llaves de la casa", afirmó.



El afectado también aseguró que en el periodo que tiene el agua derramándose, está ya empezó a ocasionar daños al pavimento que cubre a la calle.



"Con el agua y con el tráfico de la calle se deteriora el pavimento se va gastando, se van haciendo hoyos o baches, es indispensable que Aguah le dé seguimiento al problema porque de poco a poco se está llevando el pavimento", aseguró.