Trabajamos en recuperar Hermosillo: Maloro Acosta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Atender de la mejor manera las diferentes problemáticas sociales que aquejan hoy en día a Hermosillo es el objetivo principal del presidente municipal Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez.



En entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL, el alcalde aseguró que se trabaja para mejorar la seguridad, la iluminación de la ciudad, y la infraestructura vial, además de evitar el surgimiento de socavones y la presencia de personas en situación de calle.



Para reducir los índices de inseguridad dijo que a pesar de que en menos de dos años ha habido tres comisarios en la Policía Municipal se harán los movimientos que sean necesarios para recuperar la tranquilidad de los habitantes.



¿Cómo ha sido el proceso de instalación de luminarias con tecnología led en la ciudad?



Después de mucha resistencia de quienes se oponen a que nuestra ciudad sea moderna y que brille con luz propia, el jueves logramos encender el primer tramo que es el bulevar Progreso, entre bulevar Morelos y calle Reyes y vamos a continuar con los parques y espacios públicos.



Hemos recuperado 87 parques y vamos a seguir en colonias como Los Arroyos, Jacinto López, Solidaridad, Los Olivos y así paulatinamente vamos a seguir avanzando, de aquí a diciembre habremos de haber llegado a un 45% del proyecto original.



¿Al final del proyecto de instalación de luminarias qué porcentaje quedará de rezago en lámparas en mal estado?



Se irá evaluando, nosotros tenemos un diagnóstico que nos dice que hay más de 53 mil luminarias en mal estado.



La gente ya ha mostrado hartazgo en el tema de presencia de indigentes en las calles, ¿qué están haciendo para remediar este problema?



Primero tenemos que entender que el tema de las personas en condición de calle es de diferentes perspectivas, unos son migrantes, otros son personas con problemas de salud mental, otros tienen problemas de adicciones, otros no son de aquí y no tienen la manera de regresar a su (lugar de) origen, y otros son personas que quieren vivir así.



En Hermosillo tenemos el programa “Mano Amiga”, muy eficiente, con el que hemos logrado regresar a su casa cerca de mil personas en esta situación, pero es un fenómeno mundial y Hermosillo ha crecido en pocos años de 600 mil habitantes a 920 mil y los fenómenos mundiales como la inseguridad, indigentes y el tráfico, pues no nos gustan.



Tenemos que ser muy claridosos para no generar problemas de fobias de un problema que hay una raíz mucho más fuerte como la salud mental y las adicciones.



El sentir de la gente es que cada vez vemos a más personas en situación de calle en Hermosillo, ¿está funcionando el programa “Mano Amiga”?



Ahí están las cifras, yo no puedo contradecir a la gente lo que siente, pero yo puedo decir que ahí están los datos del programa que hemos estado haciendo mes tras mes o tomar una sensación como una verdad.



Respecto al albergue que se menciona de apoyo a los indigentes...



Aquí el tema es encontrar un punto, nosotros hemos planteado y estamos buscando gente de la sociedad que nos ayude, nosotros ponemos el recurso, el terreno incluso, para hacer un albergue de atención a personas en situación de calle.



Nosotros hemos hecho un llamado y seguimos abiertos, yo creo que hay mucha gente interesada, lo que no podemos permitir es empezar a sembrar odios y fobias por una situación que se debió empezar a atender desde hace muchos años.



¿Qué se está haciendo para el combate a la inseguridad?



Para el combate de adicciones nos aliamos con los Centros de Integración Juvenil porque hoy más que nunca necesitamos que no cada tres años se reinventen los ayuntamientos, no hay un programa eficiente de combate a las adicciones, tenemos el DARE y programas de desarrollo humano, pero también es importante al tratamiento a las adicciones.



En el 85% de los casos de inseguridad está involucrada la droga, curiosamente queremos atacar las consecuencias pero no las causas.



La seguridad tiene que ser de manera transversal, recuperación de espacios, atención a fugas, pavimentación, regularización de tierra, vivienda, desarrollo social y cultura.



¿Con la entrada del nuevo comisario de Seguridad Pública tienen metas a mediano plazo para tener algún tipo de resultado en estas acciones de transversalidad?



Sí, nosotros a un mes de la llegada de Jorge Andrés Suilo él ya se ha reunido con más de seis cámaras empresariales, con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la idea es que cuando cumpla dos meses informar lo que se ha llevado a cabo desde la fuerza laboral hasta cada una de las áreas transversales que estamos abordando.



¿Continúa el esquema de dividir la ciudad en cuadrantes?



Sí continúa y nosotros estamos muy en contacto con la Fiscalía Genera de Justicia del Estado (FGJE) y con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).



¿Qué aporta un funcionario cómo comisario de Seguridad Pública Municipal?



Primero que nada es que cada quien tenemos mucho qué aportar cuando sobre todo hay indicadores y metas qué cumplir, aquí lo importante es si queremos obtener resultados distintos tenemos que pensar de manera distinta.



Donde hemos visto modelos exitosos de seguridad no han sido policías los que lo han llevado a cabo porque hay que romper con paradigmas y aquí lo importante es la eficiencia y la eficacia de un servidor público que pueda articular dentro para que pueda impactar hacia afuera.



Nosotros nos salimos de la soberbia del político tradicional, he hecho dos cambios y voy a hacer los cambios que tengamos que hacer y yo me voy a morir en la raya en el tema de seguridad.



En el tema de robos a las instituciones bancarias, ¿han platicado con algunas otras corporaciones?



Nosotros estamos metidos con la Preventiva y Tránsito y evidentemente sí tenemos una articulación y una comunicación permanente con diferentes instancias para poder ayudar.



En los últimos días hemos visto que han aparecido socavones ¿a qué atribuyen esto?



Tenemos una ciudad (en la) que lamentablemente no se construyeron los drenajes pluviales de inicio y por eso hay algunos sectores donde tienen ese problema, por eso anualmente se tiene que hacer una inversión de 200 o 300 millones de pesos de manera sostenida. Porque por más de 30 años se han hecho obras de relumbrón y nos toca ver un deterioro tal que no empezó hoy, por eso estamos invirtiéndole 70 u 80 millones, que es el límite que podemos hacer, porque ahora tenemos mucho menos recursos.



En el tema de las paradas de camiones, ¿por qué tanta polémica?



Porque se están resistiendo a que hagamos, porque simple y sencillamente porque ellos no lo hicieron.



Esa es la realidad y verdaderamente se necesita.



A vecinos del bulevar Colosio les preocupa las condiciones del pavimento que se ha rehabilitado, ¿cuál es su vida útil del área?



Es que el pavimento está bueno y lo que se ha recuperado en cuanto al drenaje está en buenas condiciones lo que pasa es que allí hay un colector que viene del Norte y a veces se ha reventado, pero ya se recuperó de Colosio a Quintero Arce y de San Bernardino a Las Quintas, y nos falta el otro tramo de Las Quintas a Solidaridad.



Pero cada vez que vemos lluvia que supera los límites, de manera preventiva mandamos cerrar esa rúa.



¿Qué programas sociales son los que trabajan actualmente, como lo de En Causa?



Lo que estamos haciendo en Miguel Alemán para mil 800 familias, regularizamos la colonia Trinidad Sánchez Leyva de la comunidad triqui.



Además de eso metimos mil postes porque estamos electrificando donde han muerto más de 30 personas en los últimos años. ¿Y por qué nunca se hacía? Porque no era rentable políticamente pero es donde realmente viven los más pobres.



Y allí estamos construyendo vivienda digna para la gente, ya vamos a hacer una escuela, estamos llevando organizaciones para hacer un parque y un centro comunitario, la idea es transformar entornos para generar horizontes distintos.