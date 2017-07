Comienzan el rescate de 15 monumentos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total 15 monumentos han sido identificados por parte de Servicios Públicos Municipales tras ser vandalizados y no contar con una placa, por lo que trabajarán en su rescate, manifestó Luis Fernando Pérez Pumarino.



El funcionario explicó que además del robo de placas, el otro problema que es notorio en este tipo de estatuas es el graffiti y los daños ocasionados por las cuestiones del clima, explicó.



Es por eso que en una primera etapa se realizará mantenimiento en cuatro estatuas ubicadas en el bulevar Rodríguez, para posteriormente continuar con las otras once.



Estas estatuas son las del general Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Abelardo L. Rodríguez.



"Vamos a iniciar primeramente con un mantenimiento correctivo y después con el mantenimiento preventivo, sobre todo en aquellos monumentos donde tengan placa de mármol o donde no tengan placas", comentó.



Para la reparación de estos cuatro monumentos será necesaria una inversión de 16 mil pesos por cada uno, manifestó, y consiste en la colocación de una placa de mármol, pintura, relleno de grietas, entre otros cambios.