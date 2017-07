Les provoca molestias acumulación de basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una banqueta ubicada cerca de una unidad deportiva y el Centro de Salud de Los Naranjos ha provocado la molestia de vecinos que han tratado de evitar que se siga tirando basura en el sitio ubicado en la calle Bahía entre Doblefina y Criolla.



Ramón Encinas, vecino del lugar, aseguró que son personas de otras calles de la colonia Los Naranjos que tiran basura y que los peatones tienen que sacarle la vuelta a la banqueta.



"Ese basurero ya tiene mucho ahí, y es la gente cochina que la tira y lo peor del caso es que no es nadie de aquí quien tira la basura sino de más arriba, pero de la colonia, y luego la gente tiene que pasar por la calle en vez de por la banqueta sólo porque está llena de basura", comentó.



En el lugar se encuentra en su mayoría escombro y basura de casa, por lo que los vecinos cercanos han tomado medidas para evitar el acumulamiento excesivo de la basura en la banqueta.



"Ahí tiran basura de casa, basura de árboles y maleza, escombro, eso sí no se les ha ocurrido echar animales muertos porque si no iba apestar mucho, luego uno de los vecinos quema la basura que se junta ahí para que no se acumule más", añadió Ramón Encinas.



Ante la situación el vecino de la calle Doblefina solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo la limpieza del lugar así como echar material a la banqueta para evitar el acumulamiento de basura.