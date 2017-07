Incrementa el número de perros atropellados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Centro de Atención Canina y Felina registró un incremento en los casos de atropellamiento de perros en esta temporada de lluvias; de un máximo de cinco animales arrollados a la semana, se llegó a siete en sólo tres días y con tendencia a aumentar.



"Casi todos los cuerpos de animales que recogemos de la calle en esta temporada son atropellados, porque en las lluvias los perros callejeros son muy inteligentes y no se meten a los arroyos; ellos tienen una mejor percepción del peligro que nosotros", dijo José Ariel Félix Ortiz, médico veterinario y director del CACF.



Por ello es importante que la ciudadanía tome conciencia, mencionó, y permita el paso a los animales en las calles.



"No hay que aventarles el carro, ellos tienen derecho de pase también, ellos andan buscando su alimentación o huyendo de los rayos", dijo.



Los casos se presentan, en mayor parte, en las vialidades grandes como bulevares y avenidas, y las principales víctimas no son los perros callejeros, sino las mascotas; los percances se dan cuando éstas escapan de sus hogares al oír los truenos.



Para reportar el atropellamiento de un perro o gato, puede llamar al número de contacto del CACF al 289 5641 o a Atención Ciudadana al 072; en los casos donde el animal todavía presenta signos vitales, el veterinario del Centro hará una valoración de su estado de salud para determinar si puede salvarse o si deberá ser sacrificado.