Temen que llueva en Real del Cardo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Severas inundaciones sufren en la colonia Real del Cardo cada vez que llueve, al desbordarse el canal de desagüe, provocando que el agua invada las calles y casas de la colonia, aseguraron vecinos.



Los afectados comentaron que temen cuando va a llover, pues significa que sus pertenencias se verán afectadas por el agua y lodo que viene desde el Hoyo de Bonilla.



"Cuando llueve se mete el agua a la altura de un block y todo lo que tenga al ras del suelo se moja, la cama, sillones, aquí todo el tiempo se inunda y todo el tiempo es la misma, siempre que llueve, dijera usted de perdida nos van a reponer los muebles, pero no, nada", comentó don Rodolfo Sánchez.



El agua estancada en el Hoyo de Bonilla, mencionó, así como arena, es llevada por la corriente a las calles de la colonia.



"Toda el agua se viene para acá y aquí se queda, desde la primera vez que llovió está este cochinero, este lodazal es a causa de la tierra que arrastra el agua y no se va como se debería, ahí está tapado el canal por donde el agua busca el cauce porque está lleno de basura", comentó Alan Amaya, uno de los más afectados por las inundaciones.



Los residentes aseguran que han sido varias las inundaciones, pues el canal donde originalmente corría el agua está tapado a causa de la basura que constantemente tiran.



Son alrededor de seis calles las que resultan afectadas durante la temporada de lluvia en la colonia Real del Cardo, donde algunas familias aseguran que el nivel de agua llega hasta un metro.



"Toda el agua se me mete a la casa y alcanza hasta un metro, se mete y sale por otro lado, esta casa, las de mis vecinos y las de la otra calle se inundaron; cuando se hizo este fraccionamiento no hicieron el canal de desagüe bien", comentó Tomás Carreón.



Los vecinos afirmaron que a pesar de que se sabe de los problemas, se decidió hacer un parque cerca del Hoyo de Bonilla, cerrando su cauce y provocando aún más los desbordamientos de agua en la zona.



Ante la situación, solicitaron a las autoridades una solución rápida al problema que viven, pues temen un brote de dengue.