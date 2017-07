Rechaza campaña ''antiindigente'' ; asegura que sólo quiere trabajar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ramiro Armenta Torres, originario de Bácum, llegó hace poco más de un año a la capital sonorense, tiempo durante el cual ha deambulado por las calles recogiendo botes y juntando dinero para buscar trasladarse a los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo.



El hombre de 62 años de edad llegó a la ciudad procedente de Baja California, donde por 16 años buscó a su hermano José, propósito que no cumplió, ya que nunca pudo verse con él.



"Duré 16 años allá en la Baja; yo soy de aquí de Bácum, andaba buscando un hermano mío, José, pero no lo hallé... fui hasta Cabo San Lucas, pero nunca lo pude ver", mencionó.



Para Ramiro, el vivir en Hermosillo no ha sido nada fácil, ya que ha sido víctima del maltrato y la indiferencia de la gente.



TRABAJO ARDUO



Además de juntar botes se dedica a limpiar carros, actividades que son las únicas fuentes de ingresos que tiene para subsistir, por lo que espera pronto juntar lo necesario para irse a trabajar a la Costa de Hermosillo.



Para Ramiro, implementar campañas como la de la colonia Modelo no es correcto, pues asegura que él simplemente busca un lugar para trabajar, aunque se dice consciente de que por unos cuantos que cometen fechorías la "pagan" todos.



"Pues está mal porque si alguien me dice que lave un carro lo lavo, hay muchos que andan sin cubetas sin nada y no lavan ni carros, se la llevan pidiendo dinero y yo no... yo no pido dinero", afirmó.