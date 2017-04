Maleza y basura ensucian parques

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Maleza y basura acumulada en los parques de la zona reportaron vecinos de la colonia Lomas del Sur, pues estos lugares que deberían ser de esparcimiento, lucen en estado de abandono.



Por la calle Real del Parque se observan áreas con bancas y algunos juegos, pero los residentes mencionaron que desde hace varios meses se encuentran sucios y sin recibir mantenimiento.



"Hay parquecitos aquí en la colonia, pero están todos sucios, llenos de ramas y de basura y no vienen a limpiar, desde hace mucho están muy descuidados, es una lástima", comentó una vecina.



Los residentes aseguraron que hay quienes no respetan los espacios y los han ido dañando con graffiti y basura, pero hay quienes sí los utilizan, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a mejorar la zona.



"Hay gente muy cochina, las bardas de las cerradas las llenan de graffiti, tiran la basura donde sea y no cuidan, pero habemos quienes queremos y cuidamos los parques porque tenemos hijos o nietos", recalcó una vecina.