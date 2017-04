Es avenida Guatemala un "dolor de cabeza"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace varios años la avenida República de Guatemala ha sido el "dolor de cabeza" de los residentes de la colonia Misioneros, debido al pésimo estado en el que se encuentra, ya que con las fugas y lluvias se convierte en arroyo y ha provocado desgaste.



El problema se agrava en el cruce con la calle Navojoa, misma que está hecha de cemento hidráulico y es uno de los principales motivos para que no proceda el recarpeteo, según explicó María Lourdes Figueroa, vecina del lugar.



"Lo que pasa es que vinieron a arreglar una fuga y dejaron un cochinero, puros hoyos y los vecinos tuvimos que echarle tierra para que no quedara tan peor, pero la fuga a veces sigue saliendo y pues la calle se desgastó, y no quieren venir a arreglarla porque es cemento hidráulico y estas calles no se recarpetean", dijo.



La residente desde hace 28 años en la colonia resaltó que en temporadas de lluvia los colonos viven un calvario, debido a que en la calle República de Guatemala se acumula el agua, se convierte en arroyo y provoca inundaciones de hasta 45 centímetros de alto a las casas de alrededor.



"Necesitamos que hagan algo, que arreglen la calle, ya tenemos muchos años solicitando al Ayuntamiento y nada, toda esa calle es un cochinero y ya vienen las lluvias, tuve que poner una bardita de 45 centímetros de alto y la brinca el agua, nos inundamos todos", agregó.



José Hernández, otro de los vecinos de la colonia ubicada al Norte de la ciudad, destacó que el problema se encuentra en la red de drenaje, ya que supuestamente esta se colapsa y provoca que no circule el agua y se estanque justo en ese lugar.