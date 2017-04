Sufre adulto mayor ataque de un perro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mucha sangre perdió una mujer de la tercera edad que fue atacada ayer por un perro mientras caminaba apoyada en una andadera por la calle Mérida, en la colonia Sahuaro.



Cecilia Domínguez, vecina del lugar y que estuvo presente durante los hechos, detalló que la afectada de nombre Lidia Cruz, resultó gravemente lesionada en la pierna izquierda tras la mordedura del can, en hechos ocurridos alrededor de las 09:00 horas.



"Ella perdió mucha sangre y pienso que probablemente la silla (andadera) fue lo que le llamó la atención al perro para atacar, la verdad es que la señora se nos desmayó varias veces mientras la atendíamos entre vecinos.



"Mis respetos para el señor (dueño) pues él cuida mucho los perros, yo no estoy en contra de los perros, pero que los tengan encerrados porque muchas veces cuando vamos a la escuela no podemos ni pasar".



Mencionó que anteriormente varios vecinos han reportado al Centro de Atención Canina el problema de perros agresivos por ese sector de la comunidad, situado entre las calles Carlos Balderrama e Ignacio Soto.



"El nieto de ella (afectada) marcó a atención canina pero nunca vinieron", añadió la vecina.



Verónica Mada, quien se identificó como dueña del perro agresor, comentó que buscará la manera de preguntar sobre el estado de salud de la afectada pues le resulta extraño el comportamiento de su mascota.



"Agresivo no era porque lo puedo sacar y anda por aquí y no pasa nada, esta vez se me salió, no me di cuenta, no se porqué fue que le dio por morder a alguien.



"Creo que mínimo vamos a preguntar cómo está la señora y aunque no me había tocado que fuera agresivo, yo siempre le ponía reja para que no se saliera".