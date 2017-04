Analiza Estado concesión para La Sauceda: CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La empresa que tendrá a su cargo la concesión de La Sauceda deberá ser especializada en operación y administración de parques recreativos, aseguró la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.La mandataria estatal indicó que hoy en día a través del Comité Técnico del Fideicomiso Impulsor se analiza un proyecto que resulta atractivo, pero que hasta el momento no se ha concretado.Señaló que se busca un proyecto de operación que resuelva de la mejor manera la situación actual del parque y que no represente un problema de gasto para el Gobierno del Estado."Es importante que sea un parque de diversiones, es lo que nuestra gente requiere, pero tiene que ser un parque bien estructurado con una empresa profesional que realmente se dedique a eso y que no sea improvisada", expuso la Gobernadora.De la concesión para la operación y administración del parque La Sauceda, Pavlovich Arellano refirió que no necesariamente tendrá que ser otorgada a una empresa sonorense.La mandataria estatal lamentó el incendio que se registró el pasado lunes en el interior del parque y que ocasionó daños materiales en una superficie de al menos seis de las 40 hectáreas.