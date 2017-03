Invaden perros callejeros las calles de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La sobrepoblación canina es un problema en las vialidades de Hermosillo, el cual radica en la falta de cultura y respeto por el animal, y que además afecta la salubridad de la ciudadanía.



El titular del Centro de Atención Canina y Felina en la capital del Estado, José Ariel Félix Ortiz, explicó que por cada perro esterilizado dejan de nacer 36 en un año.



Enfatizó que gracias a la coordinación de las asociaciones civiles defensoras de animales con la dependencia municipal se ha disminuido de 132 mil a 122 mil perros sin dueño deambulando por las calles de la ciudad.



"Llevamos casi 700 esterilizaciones sólo entre enero y febrero de este año, actualmente tenemos a 122 mil perros, es una población estimada de acuerdo a la tabla de conversión de la Secretaría de Salud que estima un perro por cada siete habitantes", dijo.



Félix Ortiz puntualizó que las campañas de esterilización, realizadas cada dos semanas, iniciaron en enero del 2016 y a la fecha se han realizado hasta 5 mil castraciones en Hermosillo.



"Las campañas de esterilizaciones es el programa principal que nos ha brindado un resultado para el control reproductivo, ahorita estamos trabajando hombro con hombro con asociaciones civiles.



"Trabajamos con voluntariado del Centro de Atención Canina y Felina, con Pata de Perro y con De Corazón por Ellos; estamos trabajando muy bien, el gobierno no puede solo con esto necesitamos ayudarnos mutuamente", comentó.



BUENA PARTICIPACIÓN



La ciudadanía ha participado favorablemente en cada campaña, afirmó, no obstante, son colonias como La Cholla, Nuevo Hermosillo, Altares, Arroyos, Insurgentes, Pueblo Nuevo y Pueblitos, donde existe mayor demanda de atención por la ciudadanía tras el registro de gran cantidad de perros en sus calles.



"Hay ocasiones donde hacemos dos campañas por semana porque tenemos mucha demanda, pero sí ha estado reaccionando la ciudadanía, por ello las campañas las anunciamos en la página de Facebook del Centro (de Atención Canina y Felina)", agregó.



Asociaciones civiles como Pata de Perro y Coat colaboran con el Centro de Atención Canina y Felina y de forma individual en labores de esterilización y/o adopción para evitar que se incremente la cantidad de perros sin dueño en las calles de la ciudad.



GRAN APORTE



Carolina de la Torre, fundadora de la Comunidad Animalera Trabajando (Coat), relató que desde septiembre de 2015, la agrupación ha realizado más de 3 mil esterilizaciones, de las cuales más del 50% se aplicaron a hembras caninas.



"Tenemos jornadas de esterilización permanente a través del Centro de Castraciones y se abre toda la semana, ahí ofrecemos el costo más barato de todo Sonora.



"También realizamos jornadas en centros educativos, escuelas e instituciones y ahí hablamos sobre la importancia de la esterilización y de una tenencia responsable que implica tener al perro dentro del hogar", sentenció.



Para las asociaciones es difícil estimar una meta para disminuir la cantidad de perros en la ciudad, afirmó, pues mientras unos nacen otros son esterilizados y existe déficit de estudios de población canina en la Ciudad del Sol.



"Si no tienes una muestra en una colonia para ver que realmente se esté disminuyendo es muy difícil cuando empiezas un programa de castración, me gustaría que se hiciera conciencia que si las personas son propietarias de ambos sexos que esterilicen a ambos, no sólo a la hembra", mencionó.



FALTA ESTUDIO



Para lograr una disminución de los canes en la capital de Sonora es necesario un estudio completo sobre la población del animal en la ciudad, manifestó Carolina Araiza, fundadora de Pata de Perro.



"Lo que pasa es que así sólo tenemos un muestreo que se aplica como se aplica a nivel internacional, no puedes hablar de disminución en un año porque es en 10 años, puedes hablar de disminución en el sentido que no lo ves en la calle pero es imposible tener un censo porque siempre están naciendo", manifestó.



A través de la educación y esterilización canina, la asociación busca disminuir la población canina registrada en la ciudad.



"Sí puedes ver disminución pero porque no los ves vagabundeando, no porque ya no existan; aún si los mataras muchos animales se reproducen constantemente por eso es necesario que un experto pueda hacer un estudio serio del municipio en relación al tema de sobrepoblación canina y felina", precisó.