Solicitan echar "manita de gato "

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un campo minado consideran los habitantes de la colonia 5 de Mayo a la intersección de las calles Rafaela M. de Romero y H. Rangel Lugo, debido a la cantidad de baches que ahí se localizan.



Vecinos de la colonia manifestaron que se sienten olvidados por las autoridades municipales, ya que son varios años los que llevan sin recarpetear algunas de las avenidas y calles de la colonia, y sólo se enfocan en las calles principales.



"Ya estamos hartos de que no nos quieran, somos de las colonias más viejas de Hermosillo y somos los menos atendidos, hace muchos años que no se pavimenta aquí, menos recarpetearse, y mira nomás los bachezotes que hay, al rato estaremos con pura terracería", expresó Magnolia Barrios.



La habitante en la colonia desde hace más de 60 años agregó que desde que recuerda son pocas las veces que a su colonia le han dado una "manita de gato", ya que sólo unos cuantos se benefician con los arreglos y a la mayoría no la toman en cuenta.



José Luis Espinoza, residente en la colonia desde hace más de 45 años, dijo que en la calle Rafaela M. de Romero, como muchas otras, los mismos vecinos han tenido que poner de su parte para no padecer tanto los estragos de los baches.



"Ya hasta unos vecinos rellenaron los baches con escombro porque no se podía ni andar, y como no han venido a arreglarlos tuvieron que hacer eso, pero a ver si con este reporte se acercan, ya lo hemos reportado mucho", apuntó.