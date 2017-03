"Oui monsiur"... francés es el idioma más solicitado en la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El francés es el idioma más demandado en la escuela de lenguas extranjeras de la Universidad de Sonora, después del inglés, debido a la facilidad de acceder a programas de intercambio y maestrías.



Con una matrícula de 826 alumnos en este semestre, el idioma francés es más solicitado por alumnos que buscan realizar intercambios culturales a países como Canadá y Francia.



Karin Neudecker, coordinadora de otros idiomas en este departamento, aseguró que aunque el alemán ha tenido un repunte en los recientes semestres, el francés presentó un total de 383 alumnos para primer ingreso.



"Históricamente y por eso tenemos la matrícula más amplia, el idioma más solicitado es el francés y últimamente ha aumentado el alemán, los universitarios se enfocan en lo que les puede ayudar en sus estudios, por eso eligen estos idiomas", dijo.



El departamento de Lenguas de la Unison ofrece ocho niveles del idioma francés, pero la mayor parte de los alumnos que inician este curso, no concluyen todos los niveles, pues en el último nivel se encuentran inscritos sólo 24 alumnos, manifestó.



Esto se debe a que la gran mayoría de los que se inscriben lo hacen con la intención de aprender algunas bases para realizar viajes, cursar semestres de intercambio o maestría o simplemente para formación personal, comentó.



Cada 20 de marzo, la ONU celebra el Día de la lengua francesa. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) festeja los Días de los Idiomas desde 2010, para celebrar el multilingüismo y la diversidad cultural.



Los seis idiomas oficiales son el inglés, árabe, chino, francés, ruso y español.



OFRECEN OCHO IDIOMAS



Además del inglés, el Departamento de Lenguas Extranjeras ofrece clases de ocho idiomas en sus distintos niveles: Alemán, francés, árabe, italiano, chino, portugués, ruso, japonés y español para extranjeros.



El rango de edades de los alumnos es de entre 15 y 30 años, pero actualmente hay un grupo de personas mayores y en este semestre son 53 estudiantes de más de 55 años.



Y LOS DE "PREPA"



Karin Neudecker expuso que los alumnos preparatorianos que cursan algún idioma, eligen los menos populares como japonés o árabe, mientras que los adultos optan por aquellos que beneficien en su carrera o formación personal.



"Los extrauniversitarios se dan el lujo de tomar un idioma como el ruso o el árabe, por gusto", afirmó, "los preparatorianos vienen a tomar cursos porque quieren empezar a temprana edad con un idioma para cuando sean universitarios estar en un nivel avanzado".



Estudió francés para irse de intercambio a Canadá



Una de sus metas al ingresar a la carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad de Sonora, era cursar un semestre de intercambio en Canadá, por esto el joven Fabián Bernal Cruz se dio a la tarea de aprender el idioma francés.



Desde el 2013 el joven originario de Nogales, ingresó a cursar este idioma en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Unison, concluyó el cuarto nivel y en el 2015 fue aceptado para cursar un semestre en la Université Laval, en Québec.



"Mi meta era irme de intercambio a Canadá y pues un requisito era el idioma francés, tuve que dedicarle mucho tiempo porque pedían un nivel alto, me fui con el cuarto nivel, cuando volví hice el nivel 5 y después hice un examen de certificación", platicó.



El primer mes en aquel país fue el más difícil para Fabián, pues comentó que sólo entendía lo que veía escrito y fue poco a poco que se acostumbró al acento y su francés fluyó más.



"Batallé mucho al principio, no entendí casi nada de lo que me decían, sólo entendía lo que miraba escrito, pero ya al mes de estar allá agarré el rollo, es francés pero es un francés diferente al europeo", manifestó.



Además de dominar el inglés y el español, el recién egresado de Ingeniería en Minas, cuenta con bases de portugués y chino, por lo que espera que sus conocimientos de idiomas le aporten beneficios a su carrera profesional.