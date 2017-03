Uno de cada 650 tiene síndrome de Down

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uno de cada 650 nacidos vivos en el Estado y el resto del País tiene síndrome de Down, lo que la convierte en una alteración común, informó la genetista María del Socorro Medécigo Vite.No se trata de una enfermedad sino de una condición genética, explicó, pues el cuerpo humano normalmente tiene 46 cromosomas pero una persona con síndrome de Down tiene 47.Agregó que en el cromosoma 21, en vez de ser dos son tres cromosomas, a lo cual se le conoce como trisomía 21."Las alteraciones cromosómicas no tienen una causa en sí, y lo que pasa en el síndrome de Down es que los cromosomas no se separan adecuadamente en alguna etapa de la división celular...", destacó.De acuerdo a la especialista, hay signos que son sugestivos de una alteración en los cromosomas, tales como el tamaño del hueso de la nariz, el cuello, el tamaño de los huesos, la distancia entre determinados huesos, lo que hace que se pueda dar una idea de que algo no está bien.Cuando nace un bebé con características de síndrome de Down es cuando llaman a un genetista para que realice las pruebas necesarias y confirme la condición."Para determinar si un niño tiene o no tiene síndromese realizaun cariotipo, que es el mapa de los cromosomas de una persona, y ahí podemos detectar cuántos cromosomas tiene y sabemos si existe un cromosoma 21 extra", indicó.Después de la prueba confirmatoria el bebé debe de contar con rehabilitación integral.La directora del Hospital Infantil del Estado de Sonora, Alba Rocío Barraza, señaló que muchos niños que tienen el síndrome requieren de terapia física, rehabilitación, estimulación temprana, por lo que se remiten a los distintos centros, como los CAME de Hermosillo.Por parte del departamento de genética el seguimiento que se les da a los papás es una visión integral del manejo del niño.Cuando la familia no cuenta con un servicio médico o seguridad social, el costo de un paciente es muy elevado, esto por el tipo de terapias que debe de llevar a lo largo de su desarrollo.La genetista María del Socorro Medécigo Vite resaltó que el paciente tiene que ver a muchos especialistas, esto por algunos padecimiento que puede desarrollar."Para las familias es un costo mayor porque no solamente es la parte médica, es toda la cuestión de rehabilitación y para que funcione debe de ser constante."Los niños con la afección del síndrome pueden desarrollar problemas del corazón, problemas en el intestino y de hipotiroidismo, problemas sanguíneos y varias complicaciones más", especificó.Medécigo Vite aclaró que anteriormente los niños morían muy jóvenes, pero con el avance de la detección temprana de enfermedades asociadas al síndrome esto ha cambiado."Las personas con síndrome de Down pueden llegar hasta los 90 años, obviamente tienen una posibilidad más grande de desarrollar leucemias, 10 veces más", recalcó.Medécigo Vite contó que un grupo de padres inició una idea, hacer una cartilla para los niños con Síndrome de Down, en donde estuviera especificado cada uno de los estudios y seguimientos que se le debe de hacer la menor."Esto inició ante la dificultad que tenía en atención médica, por lo que se informaron sobre lo que se tenía que hacer con un niño con Síndrome de Down y ellos idearon la cartilla donde vienen todas las acciones de salud a lo largo de los 18 años de edad."Está muy bien diseñada y me parece muy bueno porque la verdad ahí lleva el control de sus niños, es toda la línea de vida y las acciones de promoción y prevención a la salud y tener esta cartilla es evitar que el niño caiga en complicaciones que no se atiendan o que se pasen por alto", afirmó.Hay muchas personas con Síndrome de Down que son productivas para la sociedad, que crean empresas y trabajan, cosas que personas que no tienen el síndrome no hacen.Una mente inquieta, ganas de salir adelante y seguir cumpliendo metas, es lo que tiene Jesús Soufflé, un joven de 29 años con síndrome de Down.Desde que llegó a la vida de sus padres fue un niño muy querido y aunque nació con un síndrome del que su mamá y papá no sabían mucho, buscar información e incluir a su hijo en todo fue su mayor esfuerzo, el cual ha traído frutos en la vida del joven.En tan poco tiempo Jesús Soufflé ha cosechado muchos frutos, entre ellos tener en su colección más de 70 medallas que ha ganado por su participación deportiva, un premio al Mérito Deportivo y hoy en día un trabajo prometedor.Desde que estaba pequeño él sabe que tiene Síndrome de Down, una condición genética que no lo ha frenado, sino que lo ha alentado a continuar hacia adelanta y seguir creciendo."Sí sé que es el síndrome de Down y sé que tengo síndrome de Down, me siento muy bien y orgulloso de mí mismo y de mis padres", manifestó.Algunos de los deportes que practica son atletismo, natación, karate y softbol, lo que le ha valido ganar primeros, segundos y terceros lugares en diferentes partes, tales como en Caracas, Culiacán, Puebla, Nueva Jersey y Los Ángeles California.Una de sus mayores ilusiones era poder trabajar, ganar dinero y ser queridos por quienes lo rodean, acción que ha cumplido a base de esfuerzos."Ahorita estoy trabajando en DIF Sonora apoyando a mis compañeros y me gusta lo que estoy haciendo, mi puesto es relaciones públicas de apoyo, coordinados de eventos y me gusta mucho lo que hago."Me contrataron y me siento muy orgulloso de la oportunidad que me dieron, no lo podía creer pero sí lo logré",resaltó.Los comienzos de Jesús fueron en el restaurante Buena Vibra en donde duró trabajando tres años, además de que desarrolló una carrera técnica, cocina.