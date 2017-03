Serán permanentes multas contra Uber

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las multas en contra de los choferes de Uber serán permanentes hasta que la empresa realice el registro como red de transporte privado, informó el titular de la Dirección General de Transporte (DGT).



Luis Iribe Murrieta indicó que desde julio del año pasado la empresa Uber opera de manera irregular en Hermosillo porque se venció el plazo de tres meses para entregar la documentación y tramitar el permiso para prestar el servicio.



Señaló que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transporte del Estado de Sonora, por tratarse de una red de transporte privado la empresa sólo puede realizar cobros de manera electrónica con tarjeta de crédito o débito.



"Si no entregan el padrón de operadores y no dejande cobrar en efectivo pues seguirán recibiendo multas porque están operando de manera ilegal; en Sonora supimos adecuar leyes a las nuevas tendencias y aún así no han querido acatarlas", expuso del titular de la DGT.Entre otras irregularidades que han detectado de la empresa Uber en Hermosillo, Iribe Murrieta refirió la presencia de vehículos con nueve años de antigüedad, cuando el reglamento sólo permite que operen automóviles de modelos de cinco años anteriores.Puntualizó que con el registro legal de Uber la DGT sólo busca tutelar aspectos de seguridad de los usuarios y de los choferes, ya que en los últimos días se han registrado asaltos y agresiones.