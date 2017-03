Mejora inclusión de niños Down; falta más en escuelas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque la inclusión de personas con síndrome de Down va en aumento, aún faltan aspectos por mejorar, como un sistema educativo en escuelas públicas para niños que presentan esta condición.



Tanto padres de familia con hijos con síndrome de Down como especialistas coinciden en que falta mucho camino por recorrer, pero no pierden la esperanza de que sus pequeños, jóvenes y adultos tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona.



IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



La genetista María del Socorro Medécigo Vite resaltó la importancia de tratar a las personas con síndrome de Down como a cualquier otra, por lo que deben de tener las mismas obligaciones y derechos.



"El Día Mundial del Síndrome de Down se creó para llamar a la inclusión de estos pequeños, jóvenes y adultos que tienen el síndrome y celebrar este día es un llamado a la sociedad para que recordemos que estos niños tienen derecho a ser incluidos como todos nosotros", expresó.



DIFÍCIL, AL PRINCIPIO



Jesús Soufflé Degollado, padre de un joven de 29 años con síndrome de Down, contó que fue difícil incluir a su hijo en una escuela, pues en aquel tiempo no había un sistema educativo que le permitiera estudiar el kinder, la primaria, segundaria, mucho menos preparatoria o universidad.



"Mi hijo no fue a una escuela pública porque no hay un sistema educativo para ellos, apenas hasta ahorita se están abriendo los campos para niños con síndrome de Down, pero hablo de los CAME o escuelas especiales.



"Mi esposa y yo tuvimos que buscar y buscar lugares para que él se desarrollara porque siempre fue muy inquieto y quería hacer todo como los otros niños", destacó, "pero fue gracias a los padres de familia que nos hemos abierto brecha para que nuestros hijos tengan oportunidades y eso hasta hora se está viendo".