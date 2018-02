Entra policía por ducto de aire acondicionado y rescata a un bebé

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por el ducto de un aire acondicionado, se introdujo el oficial Abel Ayala Valdez a una vivienda de Las Minitas para salvar la vida del bebé Matías, de 5 meses de nacido, quien lloraba al ser asfixiado por su padre, que al parecer estaba alcoholizado.



El policía preventivo, quien lleva 8 años en la corporación, dijo que fue el pasado domingo, alrededor de las 21:00 horas, cuando atendió un reporte de violencia intrafamiliar en un domicilio ubicado a la altura del kilómetro 4.5 de la carretera 26.



"Al llegar al lugar, la mamá del niño me hace señas, desesperada, que su esposo estaba muy agresivo, la golpeó y tenía encerrado a su bebé de 5 meses, y la subí a la patrulla, y al llegar al lugar me dijo: Métase a la casa, ahí está mi niño", dijo.



El agente destacó que no tenía acceso a la vivienda, ya que la puerta estaba cerrada con llave y era de fierro, además de que la ventana tenía rejas, por lo que se asomó al interior de la casa y se percató de la situación, ya que escuchó el llanto del bebé.



"El chavalo estaba dormido, estaba encima de él, lo estaba ahogando y el niño tenía una llorona, pues me metí por el ducto de un aire y le quité al niño, lo puse a salvo con su mamá, se lo pasé por el ducto, pero el chavalo estaba fúrico, muy agresivo y se fue contra mí", relató.



Después de que se presentó un enfrentamiento entre los dos, agregó, el atacante, que fue identificado como Pedro, tomó un rifle calibre 22 milímetros, que al parecer estaba preparado para disparar y le apuntó.



"Mi reacción fue usar mi arma, yo no la había sacado, pero era mi vida también y no quería matarlo, nomás quería repeler la agresión y le pegué en la pierna, fue cuando tiró el arma, y me abalanzo, lo someto y lo esposo", indicó.



De inmediato el oficial solicitó ayuda al 911 y el hombre fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica y presentaba aliento alcohólico.



Ayala Valdez dijo que le queda la satisfacción de haber llegado a tiempo al lugar y salvar al pequeño Matías, aunque lamenta como sucedieron las cosas, ya que su intención no era lastimar a nadie, pero su vida corría peligro y tenía que controlar la situación.