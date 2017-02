Padres bloquean avenidas por constantes robos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En tan solo un mes se registraron hasta cinco robos al Jardín de Niños "Insurgentes" por lo que madres de familia bloquearon el cruce de las calles Reyes y Opodepe para exigir se ubique a un vigilante en el plantel.Por más de una hora, alrededor de 15 manifestantes se ubicaron en el lugar con pancartas que exigían mayor seguridad en la escuela.Ivone Rodríguez, madre de familia, señaló que este fin de semana los amantes de lo ajeno hurtaron una pantalla, una grabadora y material didáctico de un salón."Vienen los policías, les decimos que tomen huellas pero dicen que no tiene caso y la verdad de plano ya no sabemos qué hacer porque es mucha la desesperación e impotencia que tenemos los papás porque son cosas que nos cuestan a nosotros".Marisela Sánchez, manifestante, externó que en el ciclo escolar actual ya son ocho robos los que se han registrado en el plantel.La falta de iluminación tanto al inferior como exterior del plantel ayuda al registro de actos delictivos en el lugar, indicó."Apenas estábamos haciendo para empezar una actividad y poner luz y un cerco un poquito más alto cuando ya nos vienen con otro robo"."El jardín está totalmente a oscuras, tanto afuera como adentro del jardín, queremos un guardia y que esté armado porque ahorita ya no se puede saber".Personal de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar acudió al jardín de niños "Insurgentes" a dialogar con los docentes y padres de familia, informó la SEC mediante un comunicado.En la reunión, encabezada por agentes de seguridad pública municipal, se establecieron varios acuerdos en beneficio de la comunidad escolar.La Secretaría de Educación y Cultura se comprometió a instalar luminarias en el plantel, reactivar las cámaras de seguridad, elaborar un Programa de Seguridad Escolar y conformar la Brigada de Seguridad Escolar, entre padres de familia, personal docente y vecinos del sector.Por su parte, los padres de familia, particularmente los que viven en las inmediaciones de la escuela, se comprometieron a participar activamente en las actividades de vigilancia del plantel. Además, se instalará un botón de enlace ciudadano en una casa habitación contigua al centro escolar.El representante de la autoridad municipal señaló que se reforzará la vigilancia en el sector, se mejorará el alumbrado público y se integrarán los comités de participación social en el cuidado del plantel.