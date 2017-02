Reanudarán programa de bacheo en avenidas con buenas condiciones

Reanudarán programa de bacheo en las calles una vez que las vialidades se encuentren en condiciones para continuar con los trabajos de mantenimiento, afirmó Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



El Presidente Municipal de Hermosillo sentenció que continuamente las autoridades realizan diagnósticos para conocer cuáles son las zonas con mayor problema de baches, por lo que durante estos días previos a la reanudación del bacheo se continuará con esta actividad, así como también verificar que no se hayan presentado colapsos.



El edil explicó que la falta de drenaje pluvial de las vialidades es uno de los principales problemas debido a que afecta a la carpeta asfáltica de manera directa, además de que no se tiene una cultura de sostenimiento constante de la misma para evitar el deterioro.



"Vamos a seguir y evidentemente vamos a esperar a que pasen estos días para continuar con el programa de bacheo intensivo", manifestó.



Acosta Gutiérrez indicó que las calles que ya se habían recarpeteado no sufrieron daños mayores a excepción de las que solamente se realizó bacheo, ya que las rúas en las cuales fueron efectuados dichos trabajos no se encuentran en buenas condiciones.



El mandatario municipal dijo que es probable que para este martes las actividades en las vialidades sean instauradas.