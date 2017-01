"La Unison se transformará, dará un giro de 180 grados": Sáenz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Que la Máxima Casa de Estudios vuelva a ser un orgullo para todos quienes habitan este Estado es el principal compromiso que asumirá Jorge Sáenz Félix de llegar a la rectoría de la Universidad de Sonora.



Manifestó que actualmente la Universidad no responde a los requerimientos de la sociedad sonorense ni de México, y no juega tampoco un nivel global, con el que sea posible la transformación de la sociedad así como de su cultura, economía y política.



De convertirse en rector, dijo Sáenz Félix, impulsaría la creación de un centro de innovación tecnológica y emprendimiento, reactivaría la Escuela de Agricultura y buscaría una mayor vinculación de los estudiantes con el sector productivo.



“La Universidad se transformará, dará un giro de 180 grados hacia la sociedad del conocimiento, ahí es donde están ubicados los países en desarrollo o en pleno desarrollo”, calificó.



A continuación la entrevista:



¿Cómo ve el proceso de elección de rector de la Universidad de Sonora, sienta un precedente el que se haya hecho abierto a cualquier número de candidatos?



JSF: Por primera vez la Junta Universitaria le da apertura al proceso de elección de rector, es un avance pero es absolutamente insuficiente, necesitamos que la Junta Universitaria acepte dos condiciones necesarias que pasan por la vía de la democracia: La primera, que el rector no esté presente en ninguna de la sesiones en que la Junta Universitaria vaya a trabajar o vaya a comentar y a decidir sobre el proceso de la elección de rector y que no esté presente porque además no es miembro de la Junta, es como si fuera un invitado y como se dice, yo no lo afirmo, pero tampoco pongo en duda de que él tiene un candidato favorito, y el rector puede influir en ciertas personas, particularmente los académicos que dependen del erario de la universidad. No los pongo tampoco en duda a ellos, simplemente queremos la transparencia total.



La segunda, que haya un debate entre los finalistas abierto a la sociedad, a la comunidad universitaria, abierto a México, como lo exigen los tiempos difíciles que estamos enfrentando y que requieren de líderes sociales que realmente estén comprometidos con eficacia a dar resultado por amor a Sonora, a México y a nuestros semejantes y a nuestros congéneres en el mundo.



De tal suerte que esto pueda ser el principio de un sistema que ha sido cerrado: Cerrado el rector, cerrada la Universidad, incluso a Sonora y al País, nadie sabe qué pasa al interior de la Universidad y eso es absolutamente reprobable.



¿Cuáles son sus principales proyectos y propuestas de su candidatura a la rectoría de la Universidad de Sonora?



JSF: La Universidad se transforma en 180 grados hacia la sociedad del conocimiento, ahí es donde están ubicados los países en desarrollo o en pleno desarrollo.



Entonces se hará una gran transformación que implique muchísimos cambios radicales y por eso tenemos varias fortalezas, compuestas por sus grupos académicos compuestas por los investigadores, en segundo los alumnos, quienes están desencantados por ver un futuro negro, eso lo vamos a transformar, la gran energía de los estudiantes, la gran preparación de los académicos e investigadores a quienes les ha faltado un liderazgo pertinente se van a transformar para ser punta de lanza de una nueva universidad que sea referente de la educación en el Estado y en México.



Respecto a los estudiantes, ¿considera usted que éstos no desarrollan al 100% su potencial y que pudieran destacar más?



JSF: Por supuesto que no. No lo desarrollan por varias razones, no sé cuántas serán, pero te los voy a mencionar: La primera es que el 48% de los estudiantes están inscritos en carreras de corte social y humanístico, de las cuales en este País, no tienen oportunidad de encontrar empleo. Entonces como dice Andrés Oppenheimer, es muy agradable tener de chofer de taxi a un egresado de una carrera, pero no es lo que ellos buscan, entonces hay una gran desilusión en la vida universitaria de los alumnos, de los profesores y de los investigadores.



Vamos a revertir ese desencanto en una gran energía comunitaria que haga que la Universidad brille con intensidad y que se posicione a nivel nacional como una gran transformadora de la educación y a través de ella y de muchas otras organizaciones que conforman el entramado de la vida cultural, económica, política y social de México.



¿Cómo enfrentaría el tema del presupuesto, dado que siempre se menciona que éste es insuficiente para el desarrollo de la Unison?



JSF: El presupuesto siempre ha sido insuficiente, pero hay formas de dónde obtener recursos. Pero, ¿recursos de dónde?, esa es la gran incógnita, pero ahí va la primera: Los investigadores, 330 más o menos, investigadores de clase mundial, no están haciendo la tarea que les corresponde, no porque sean incapaces, sino porque les ha faltado un rector que lideree sus capacidades ante la sociedad del conocimiento y puede ser por medio de la inscripción de patentes y de marcas.



Hay una gran demanda en el mundo, de muchos millones de dólares, ahí hay una fuente de ingresos millonaria, para ellos principalmente y que tiene un gran mercado en el mundo cambiante de hoy en los países de Asia.



La otra fuente de recursos es recurrir a los activos de la Universidad. Durante muchos años esos bienes que se poseen no se conoce, además de los que se ven a simple vista, la Universidad tiene muchos bienes o tenía, habría que ver si todavía los conserva, vamos a verlos y les vamos a poner lupa. Tenemos una tarea titánica pero factible y si yo soy rector, sabré cómo hacerlo.



¿Tiene alguna propuesta específica para un área académica de la Universidad?



JSF: La Escuela de Agricultura de la Universidad tuvo sus mejores tiempos en los años sesenta y setenta, hasta el 75 más o menos, era un ejemplo y una gran opción para los jóvenes estudiantes, pero al paso del tiempo resultó que la producción agropecuaria, agrícola, ganadera, pecuaria, era exitosa y ya no necesitaban de ellos, de los egresados de la Universidad y por lo mismo la Escuela de Agricultura y Ganadería fue decayendo hasta quedar en la situación actual.



Tiene un campo agrícola aquí cerca y profesores de aquella época y actuales, y ahorita hay una gran demanda de profesionales de agricultura, ganadería.



De la Escuela de Posgraduados de Chapingo me han dicho que al momento que yo lo solicite ellos vienen para hacer una gran escuela de agricultura y ganadería que sea ejemplo nacional. Tenemos las relaciones, los contactos y la convicción, es un proyecto que debo decir lo está impulsando el licenciado José Calzada Rovirosa, quien es mi aliado y es mi amigo y me está apoyando para lograr muchos proyectos que trasciendan a la vida comunitaria y que por sí mismos logren su sustentabilidad y su desarrollo social, cultural, económico y político y ahí la Escuela de Agricultura tendrá un papel preponderante, de tal suerte que volverá a ser ejemplo nacional de calidad de sus egresados y de repercusiones positivas de productividad del campo.



¿De qué manera propone usted involucrar a los estudiantes en las decisiones internas de la Universidad, considera que esto es importante?



JSF: Claro que sí. Es muy importante e indebidamente e irresponsablemente los han marginado. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora y esta Federación que era respetada y querida por la sociedad, logró transformaciones profundas en la vida democrática de Sonora.



Vamos a impulsar la formación de los grupos de estudiantes de cada carrera, para que debatan y presenten opciones, no sólo críticas, sino cuáles podrían ser las contribuciones que la Universidad puede hacer a la problemática del Estado de Sonora y del País, va a ser una Universidad actuante, que brille con energía y con luz propia, que lleve no solamente críticas o confrontaciones, sino que lleve soluciones y compromisos a la sociedad sonorense y mexicana y eso la llevara a la competitividad en el escenario mundial.



¿Cómo califica a la actual oferta educativa de la Universidad, propondría usted cambios?



JSF: Es anacrónica, obsoleta. El País está en crisis y cuando está en crisis un Gobierno, están en crisis todos los subsistemas que la integran. Aquí hablamos de integración de economía, de salud, de desarrollo social, de mejoramiento de la vida comunitaria y de todo lo que está en la responsabilidad del Gobierno.



¿Tiene un plan para fortalecer la vinculación de los universitarios con el sector productivo del Estado?



JSF: La Universidad es Universidad de Sonora, no del grupo compacto que está ahí entregando el ejercicio del poder universitario de unos a otros que son incondicionales. Todos los sonorenses: Empresarios, padres de familia, campesinos, con un gran potencial de desarrollo que estamos creando cuatro o cinco proyectos desde hace años y que los daré a conocer.



Obreros, personas de la tercera edad, con capacidades especiales, todas y todos ellos, son dueños y copartícipes del destino de Sonora y por lo mismo la Universidad les tiene reservado un papel especial, el que ellos decidan, en libertad y con respeto a sus deseos y a sus necesidades.



Y ahí está algo muy importante, personas emprendedoras, vamos a buscar que más jóvenes tengan su propia empresa, tengan o no estudios universitarios.



Usted ha sido de los pocos candidatos a rector que han tocado el tema de los sindicatos, ¿cómo sería la relación con ellos?



JSF: Los sindicatos son parte fundamental de la vida de la Universidad; el Staus está conformado por el grupo de académicos e investigadores que buscan el mejoramiento y de sus condiciones económicas y de otra naturaleza, están en su pleno derecho al igual que el personal de la administración.



He platicado ya con el secretario del Staus y le he planteado claramente y le he propuesto un equilibrio entre justicia y realidad. Ellos pueden solicitar lo que gusten y la Universidad les va a dar todo, lo más que pueda, pero lo que no sea posible también se lo dirá claramente.