Afecta fuga en El Ranchito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Personas de la tercera edad y niños resultan los más afectados tras el registro constante de fuga de agua potable que brota por la calle Canal Principal y Presa del Fuerte, en la colonia El Ranchito.



Jorge Mendívil Arvizu, residente del área, señaló que el problema persiste desde hace más de una semana en el lugar y por ello piden atención al desperdicio del vital líquido.



"El agua tiene mucho tiempo tirada y recorre varias calles, este es un problema de mucho tiempo porque no es la primera vez que sale y toda el agua va y recae al canal, ahí ya está verde y sucia".



"El problema es que no arreglan bien la tubería porque sí vienen y no sé qué hacen pero a los días vuelve a salir".



María López Miranda, comerciante del lugar, señaló que el constante flujo de agua incrementó el registro de moscos y dificulta el tránsito de personas de la tercera edad por ese secto de la comunidad.



"Me tiene harta tanto aguacero que se hace, ahorita que es tiempo de frío no podemos ni estar agusto de tanto frío que hace y hace más por el agua que corre", añadió, "necesitamos más ayuda que vengan y reparen la fuga por favor".