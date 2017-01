Sobrepasa cualquier obstáculo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La ceguera que padece Ramón René Burgos no lo ha detenido para seguir trabajando y aportar para el gasto diario de la casa, y después de 18 años vendiendo escobas y trapeadores se siente más vivo y activo que nunca.



A las 7:00 de la mañana comienza su travesía por varias colonias, entre ellas La Apolo, Bugambilia, Jesús García y Balderrama, cargando las escobas y los trapeadores en un hombro y con la otra mano su bastón.



Salir a trabajar es una terapia que mantiene vivo a don Ramón, ya que desde que se quedó ciego no ha dejado de laborar ni un momento, siempre buscando algo conforme a su condición.



"Busqué algo que pudiera hacer para seguir adelante porque yo no puedo estar sin trabajar, no me he muerto porque siempre ando activo y hago mucho ejercicio porque camino mucho, recorro colonias completas y luego me regreso a mi casa".



"Mi ceguera no fue motivo para que me dejara caer, me molestara o me entristeciera por siempre, al principio fue difícil pero uno se adapta a las cosas, de adapta a lo que tiene y a lo que no tiene", manifestó.



Su cara refleja una vida recorrida, sus zapatos ya están viejos de tanto caminar y su ropa un poco gastada, aún así don Ramón Burgos sale a trabajar con una gran sonrisa, un espíritu de joven que lo caracteriza y un gran ánimo para seguir día a día.



Su esposa está en su casa esperando a que llegue, con la comida lista y para poder disfrutar una tarde tranquila a su lado.



"Mi esposa hermosa está en casa porque le amputaron una pierna y está en silla de ruedas pero siempre está alegre, se levanta temprano para hacerme desayuno y siempre tomamos café juntos".



"Gracias tengo una familia, tres de mis hijos ya están casados y uno vive con nosotros y es el que nos mantiene, yo con lo que gano compro lo que haga falta, un mandadito o lo que sea, pero siempre busco cómo ayudar a mis hijos", manifestó.



Para llegar a cualquier rincón a vender sus escobas y trapeadores, Ramón René Burgos tiene sus trucos y en caso de que se pierda o se le olvide por dónde va, pide la ayuda de la comunidad, que hasta la fecha han sido muy amables con él.