En la Nuevo Hermosillo sufren por fugas de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El brote constante de una fuga de agua potable por la calle Alondra y Venado Bura, en la colonia Nuevo Hermosillo ha afectado el pavimento de la vialidad e incremento de moscos en las viviendas aledañas al derrame.



Carlos Carrillo Gómez, quien transitaba por el área, relató que ya son más de tres años desde que surgió por primera vez el desperdicio del vital líquido.



"Tenemos años batallando con fugas en esta colonia, en estas calles ya son más de dos años, unos tres ya desde que están sale y sale a cada rato".



"Sí vienen a arreglarla pero no pasa ni un día y vuelve a salir el agua, por eso mismo ya no sirve el pavimento, la calle está destrozada".



Un ciudadano quien optó por omitir su nombre, solicitó revisión a las grandes tuberías que distribuyen el vital líquido por las calles de esa comunidad.



"Se necesita que revisen a fondo el problema y que nos cambien las tuberías o a ver qué hacen porque no es normal que salgan fugas a cada rato", agregó, "el pavimento ya está todo molido y nos está afectando en los carros".