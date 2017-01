Atiende Aguah a grupo de manifestantes de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Directivos de Agua de Hermosillo atendieron a los manifestantes que acudieron este viernes por la mañana a las oficinas de la paramunicipal a exponer diversas situaciones.



El 92% de las personas que se presentó no está regularizado en las tomas de agua, por ello, no estaba en contra la nueva presentación del recibo que expide el organismo operador de agua, en el cual se adiciona el nuevo servicio que se presta de saneamiento, señala un comunicado.



El objetivo de asistir a las instalaciones era solicitar apoyo a la paramunicipal para normalizarse en este sentido.



Iván Cruz Barriente, gerente de Servicios al Usuario de la paramunicipal, acompañado por varios directivos de AguaH, recibió al grupo de personas para conocer su situación.



Los manifestantes explicaron que ellos invaden viviendas en las colonias Puerta Real Octava Sección, Alcatraz, Prados y Lirios, pero buscan que el recibo del agua salga a su nombre.



Se les hizo ver que para este trámite, Agua de Hermosillo se basa en documentación legal sobre la posesión de la vivienda, avalada por las autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo.



Los manifestantes se mostraron conscientes de la situación y señalaron que harían lo conducente dentro del marco legal, para obtener el documento e iniciar el proceso de regularización ante la paramunicipal.



Cruz Barriente les indicó que Aguah está en la mejor disposición de atender sus demandas.



El resto de los manifestantes también fue atendido pero no se integraron a la reunión, porque su objetivo era diferente.



Permanecieron por fuera de las instalaciones hasta el cierre de las oficinas.



Quienes estaban por fuera portaban pancartas y pedían se diera marcha atrás al nuevo cobro por concepto de saneamiento.



Gildardo Beltrán, usuario, indicó que en comparación con el último recibo de 2016, este año vio reflejado en su facturación de enero un incremento del 93%.