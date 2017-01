Programa arzobispo Rendón reunión sobre migrantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será hasta el próximo mes de septiembre cuando el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, tenga una reunión para ver el tema de los migrantes con los obispos de la frontera Norte de México y de la frontera Sur de EU.



El prelado expuso que sí hay una reunión programada para ver el tema de los migrantes, pero será hasta septiembre.



"Durante este año, desgraciadamente no es algo inmediato, sino hasta el mes de septiembre, nos vamos a reunir todos los obispos de la frontera Norte de México con los obispos de la frontera Sur de los Estados Unidos en un encuentro donde vamos a dialogar sobre estos aspectos migratorios".



"Aún no lo hemos hecho (ver el tema de migración), la Diócesis de Nogales, donde está el señor Leopoldo González como obispo, él está más empeñado en estas cuestiones sobre todo porque siempre las ciudades fronterizas vienen siendo el lugar donde llegan los migrantes que están esperando el momento para pasar o donde llegan quienes han sido repatriados", aseveró.



El arzobispo de Hermosillo reconoció que la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos deja expectativas de intranquilidad, no sólo en la cuestión económica sino también en la cuestión social.



"Pensamos que nosotros como integrantes de la nación mexicana va repercutir de una u otra manera, económicamente nos hemos dado cuenta que aún sin a ver llegado ya sin ser el presidente, sólo como electo".



"Pues lo económico ya está resintiéndose en el País, el dólar por ejemplo", aseveró.



Lo que le toca a él como arzobispo es poner la confianza en Dios y recordar que como mexicanos se tienen muchos recursos.



"No hay que depender de otras naciones, aunque hoy en día el tema de la globalización nos conecta, nos relaciona con todos los países de la tierra...", externó.