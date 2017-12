Está PRI listo para visita de Meade a Hermosillo

(GH)

El precandidato a la Presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, estará mañana en Hermosillo y los priistas de Sonora están listos para recibirlo.



Durante el día de mañana, José Antonio Meade tendrá varias reuniones con jóvenes, mujeres, empresarios, ex gobernadores, militantes y los integrantes del Consejo Político Estatal, que lidera el presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez.



MFB no podrá asistir



En esta gira del aspirante presidencial estaba prevista la asistencia del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien no podrá participar ya que estará al lado de su esposa Sylvia Sánchez de Beltrones y su familia en la Ciudad de México en los funerales de su suegra, la señora Elvira Estrada de Sánchez.



La jornada de eventos de José Antonio Meade iniciarán con un encuentro privado que tendrá el aspirante tricolor con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



Para esta gira de actividades se tendrá la participación de priistas de todo el Estado, que darán su respaldo al precandidato presidencial tricolor.