Reacciona José tras dos semanas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando José Ángel movió una mano, a Tania la alegría y la esperanza le recorrieron el cuerpo; su pareja estaba reaccionando por primera vez luego de dos semanas inconsciente, en el Hospital General del Estado.



José Ángel Mendoza López, un hombre de 40 años originario de Guaymas, Sonora, llegó a Hermosillo luego de una sinusitis que se complicó al grado de generarle una infección en el cerebro, según explicó Tania Paola Núñez Ríos, de 25 años, quien ahora pasa los días y las noches en vela en espera de una buena noticia.



Tania duerme en la sala de espera o en urgencias, otras veces en la banqueta afuera del hospital donde pasa frío y hambre, pues además de no contar con recursos económicos, apenas tiene un suéter delgado y una cobija que le regalaron.



"Me quedo aquí por lo que me avisen, para estar pendiente", explicó Tania, "ya me he sentido mejor porque ayer lo miré y le pregunté al médico si me estaba oyendo y me dijo que sí; José Ángel movió la cabeza y la mano, yo sé que ya me reconoce.



REQUIERE VÁLVULA



"Él necesita una válvula para que lo vuelvan a operar, me dijeron que con esa puede empezar a reaccionar, por eso me dijo el doctor que la necesita lo antes posible… no sé cuánto va a costar, yo creo que unos 11 mil pesos".



José Ángel se encuentra en la cama 9 de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General del Estado.



¡APÓYELO!



Si usted desea apoyar a José Ángel, puede buscar a Tania Núñez en las inmediaciones del Hospital General o marcarle al teléfono celular 6674 924825.