Provoca molestias un canal cochino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Basura de varias meses acumula el canal ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, entre Pino y Pitahaya Madura, en la colonia Adolfo López Mateos, lo cual ha sido causante de plagas de moscas y gusanos, aseguraron vecinos.



Los residentes del sector comentaron que hace más de cuatro meses que el canal fue limpiado por última vez y que desde entonces ramas, basura en general y animales muertos han sido depositados en el sitio.



"Es de todos los días que venga la gente a echar su cochinero aquí; lo que más tiran son ramas y basura, también echan gatos y perros muertos, es una apeste pero la gente no va a dejar de tirar cochinero, es malo para nosotros porque nos tragamos el mal olor", mencionó Aidé Pérez, vecina afectada.



Luis Daniel Samaniego aseguró que los desechos dejados ahí han provocado plagas de gusanos y moscas, también contribuyen a que el agua de las lluvias se estanque en el sitio.



"Estamos enfadados porque es un cochinero espantoso, hay veces que apesta horrible, se hace un mosquero por lo mismo, hay veces hasta gusanos salen del canal; no, es que la gente no se mide, cuando llueve es un problemón porque no deja pasar el agua y se hace una laguna aquí", señaló el colono.



Los habitantes de la zona afectada solicitaron la limpieza del canal y pidieron a los demás vecinos que ayuden a mantener libre de basura el sitio.