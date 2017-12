Sufren autos daños por caer en bache

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un gran bache se encuentra en la calle Alfonso López Riesgo, en la colonia Rancho Grande, el cual residentes consideran peligroso por su profundidad y porque no es fácil detectarlo.



El problema se localiza entre las avenidas Del Patrón y Jahudiel Zamorano, al Sur de la ciudad, y residentes afirmaron que algunos se han llevado sustos al pasar y caer en el enorme hoyo.



Hildeliza Gómez comentó que han sido varios conductores los que han sufrido daños en sus coches a causa del gran bache de la calle.



"Está muy peligroso porque sí está hondo y pues en la noche no se ve, se camuflajea y los carros caen, el otro día a uno se le voló la tapa del rin de lo fuerte que cayó, no pasó a mayores pero siempre ya marca", aseveró.



Desde hace un mes el bache surgió en la calle, donde algunos de los residentes de Rancho Grande han rellenado el hoyo, el cual a los días vuelve a estar en esas condiciones.



"Ya tratamos de echarle grava e incluso arena pero se sale porque pasan los camiones y los carros rápido, unos han estado a nada de chocar se les va el volante pero alcanzan a tomar el control, es que no se ve el hoyo", dijo Luisa Meraz, vecina afectada.



Los residentes del sector solicitaron la inmediata reparación del bache a la autoridad correspondiente, pues aseguraron que es muy peligroso ya que se encuentra cerca de una parada de camión.