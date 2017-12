Esperan un repunte en ventas navideñas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Han sido pocas las ventas a pesar de las fechas, mencionaron comerciantes del Jardín Juárez que cada año ofrecen diferentes productos como calzado, ropa, juguetes y alimentos, y esperan que las compras de último momento sean buenas.



Aunque hay más movimiento de compradores entre los locales, la mayoría realiza comparaciones para poder adquirir los productos más baratos, lo que ocasiona que algunos vendedores tengan que bajar a mitad de precio su mercancía.



Ofrecer ofertas del 50% no ha sido suficiente para vender, reportó Socorro Martínez, vendedora del Jardín Juárez, que ha sido testigo de las bajas ventas en este año a comparación del 2016.



"Si ha estado muy calmado luego con la lluviecita que nos cayó no se vendió mucho; la gente lo que anda haciendo es comparar y ya no compran, van y dan la vuelta, pero la verdad soy la que está dando más barato; tenemos que regatear para que la gente se lo lleve", aseveró.



A partir del jueves los comerciantes esperan que, de último momento, los compradores lleguen a adquirir mercancía, ya que la venta no ha ido nada bien durante el mes de diciembre.



"Esperemos que en estos días despegue un poco la venta porque son fechas fuertes, donde la gente trae más dinero, ahorita si ha estado tranquilo y esperemos que incremente todo, esperemos que nos vaya bien este fin de semana", comentó Ana Luisa Virgen.



Los comerciantes expresaron su confianza en poder recuperar lo que invirtieron en sus productos durante los días que les quedan de venta.