Habrá tolerancia en fiestas del 24 y 31

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para los festejos en hogares los días 24 y 31, habrá tolerancia de parte de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento para la aplicación de sanciones, indicó el director de la dependencia.



Luis Armando Becerril Calderón manifestó que al ser fiestas familiares no será necesario tramitar permisos especiales, pero pidió a quienes organicen alguna reunión, respeto para que los vecinos no se vean afectados.



"Para estas fechas no se tramitan permisos en viviendas, tenemos tolerancia, sí le pedimos a la gente que no se excedan, que sí festejen pero siempre pensando que a alguien le pueda afectar", expresó.



El titular de la dependencia solicitó también a los vecinos tolerancia, pues en estas fechas se saturan los reportes al número de emergencia y en ocasiones son por música a alto volumen a horas considerables.



"Le pedimos que tengan tolerancia que comprendan que son fechas donde hay celebraciones y hay que festejar con mucho respeto, recibimos el fin de semana un reporte por música alta a las 21:00 horas, por eso pedimos tolerancia", dijo.



Los permisos para estas fechas se realizan cuando hay eventos con música en vivo, agregó, sobre todo el día 25, por lo que se mantendrán los operativos de vigilancia.



En relación al uso de pirotecnia recalcó que el 31 es cuando se presenta mayor incremento de reportes, por lo que realizarán recorridos con Seguridad Pública y Protección Civil para evitar la venta de pirotecnia en la vía pública.