Sufren los indigentes en noches de invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Leonardo tuvo que cruzar la calle inundada para llegar a la plaza, el lugar donde esperaba dormir; había llovido todo el día en Hermosillo, el frío calaba y él no tenía a dónde ir. Sin cobija y sin una muda de ropa seca, esa noche durmió completamente mojado.



"Duermo donde caiga, pero gracias a Dios me regalaron una cobija, porque ni eso tenía; sufrí mucho por cruzar la calle como río, acabé todo mojado, pero ni modo, aquí andamos en la calle, ¿qué le voy a hacer?", dijo Leonardo Espiti, originario de Cuernavaca, Morelos.



Leonardo vive en situación de calle, es albañil y también "lavacarros", y de ser migrante pasó a la indigencia hace quién sabe cuántos años, de los 20 que tiene en la ciudad Hermosillo; ahora, para soportar el frío y el hambre, optó por refugiarse en el alcohol.



"Ahorita hay mucha gente en diciembre que nos apoya, pero nosotros posiblemente somos los culpables: Yo soy alcohólico y vivimos en la calle porque queremos, yo tengo mi oficio, pero no queremos entender… pero gracias a Dios estamos vivos", dijo con la mirada baja.



SE CUBREN COMO PUEDEN



El frío arrecia en la capital y son las personas sin hogar quienes soportan a la intemperie las condiciones climáticas. Sobre una banca, en algún rincón o al ras de la banqueta, quienes viven en situación de calle se buscan la manera de sobrevivir.



Muchos no tienen ropa abrigadora o una cobija, por lo que usan cartones a modo de colchón e incluso deben usar plástico para cubrirse.



"Me hago una chamarra de bolsa negra", dijo Fabián Gutiérrez, un hombre de 32 años originario de la Sierra de Chihuahua, quien se dedica a recolectar y reciclar plástico; él no tiene pertenencias más allá de la ropa que viste y para soportar el frío, duerme dentro de una pila vacía.



En Hermosillo existen organizaciones altruistas como Casa Amiga y el Comedor Betania, ambos ubicados en el Centro de la Ciudad, y se encargan de dar asilo y alimento a las personas en situación de calle.



"Cuando vienen a comer aquí, nos han dicho que se han vuelto a sentir humanos", explicó Claudia Villa de Ruiz, coordinadora del Comedor de la Iglesia del Carmen, "porque de andar buscando comida en los botes de basura, ahora se han podido sentar a comer un caldo".



El comedor alimenta entre 100 y 120 personas en situación de calle los martes y los jueves y es allí que también han identificado el problema del alcoholismo en quienes se acercan.



"El problema del alcoholismo es bastante grave y no los justifico, pero ellos cargan con mucha historia", dijo Claudia, "es muy fuerte, pero ciertamente es una evasión.



"Si no tienen para comer, mejor se ‘ahogan’ y se quedan ‘botados’ para olvidar que tienen hambre; es un poco huir de esa situación que viven, no los justificamos, pero tratamos de comprenderlos y apapacharlos por lo menos el día que vienen para acá".



LES DAN ASILO



Casa Amiga da asilo a las personas que no tienen un refugio dónde pasar la noche, pero no puede recibir personas en estado de ebriedad, por el riesgo que supone para otros huéspedes.



"Tienen que entrar buenos y sanos", explicó Ignacio Toledo, coordinador del albergue, "porque los síntomas del alcohol son fuertes; aquí pueden quedarse los días que quieran, siempre y cuando se comporten y no vengan con aliento alcohólico o hayan consumido drogas.



"En los últimos ocho o diez días, ha incrementado un 15% la afluencia de personas en el albergue, ahorita atendemos a unos 45 diarios; aquí podemos asegurar que no están pasando frío, porque están resguardados de las inclemencias del clima".