Lucha don Lázaro contra la tristeza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Corría el año de 1937 cuando Lázaro Velázquez Rivera llegó a este mundo. A los 7 años de edad empezó a trabajar para obtener un sustento económico y, orgulloso de sus raíces, hoy todavía desempeña una labor.



Aunque nació en Hermosillo y fue criado en la colonia El Marachi, don Lázaro formó su hogar en Magdalena de Kino, lugar donde vivió durante 42 años hasta que tres tragedias marcaron su vida.



El hombre de 81 años de edad volvió a su ciudad natal hace cinco primaveras, desde entonces vende herramientas y diversas piezas para carros, en el tianguis que se coloca en Urbi Villa del Prado.



Asegura don Lázaro, que esta actividad le es útil para distraerse y estar en contacto con la gente, ya que platicar con otras personas se convirtió en el mejor tratamiento para sobrellevar la tristeza.



"Tengo cinco años viviendo aquí, yo fundé este tianguis; antes vivía en Magdalena de Kino, pero tuve muchos problemas: Murió mi esposa, luego uno de mis hijos, el mayor, y se me murió un hermano en el mismo mes. Me afectó mucho", relató.



Fue una de sus hijas quien decidió traerlo de nuevo a su tierra, platicó el señor, en la cual vive pensando en la familia que dejó atrás, pues tiene otros hijos, quienes están casados y cuentan con familia propia.



"Lo bueno que cada mes vienen y me ven, y me dicen que me vaya a Magdalena", puntualizó, "allá viví 42 años, todo una vida, ahora vendiendo estas cositas me entretengo, me la paso bien".



Lázaro Velázquez Rivera contó que proviene de una familia de revolucionarios, que se asentaron en Sonora después de una larga batalla en los áridos terrenos del desierto.



"Mi padre llegó durante la Revolución, había muy poca gente del Sur; mi abuelo era de las personas que le llamaban ‘escribanos’ y trabajaba para el ejército. En aquellos años, cuando hubo un enfrentamiento en contra del general Obregón, mi abuelo fue de las pocas personas que sabían leer y escribir", describió.



A pesar de que es una persona mayor, don Lázaro demuestra tener mucha fuerza para seguir luchando en la vida, y aunque pasó por momentos difíciles, la compañía de su hija y platicar con otras personas, mientras vende sus productos, lo hacen sentirse un poco mejor.