Temen residentes que salgan más víboras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque pareciera que el exceso de basura en una vivienda de la calle Yuste, en la colonia La Cholla, es el mayor temor para los aledaños, éstos aseguran que la fauna nociva que ahí se produce es lo que realmente los mantiene en alerta.



Los residentes aseveraron que fue hace dos años cuando la casa ubicada entre las calles Pela y Salobreñas quedó en estado de abandono; desde entonces, la maleza y los residuos que la gente deposita de manera constante se apoderaron del lugar.



"Esa casa ya tiene (abandonada) como unos dos años, más o menos, y la tienen llena de basura y maleza", externó Julia Chávez, "eso ha generado problemas con los vecinos de a lado, porque es un animalero el que sale".



Los afectados explicaron que en diversas ocasiones se han llevado a cabo acciones de limpieza en el inmueble, sin embargo, éstas no han sido suficientes porque las personas continúan depositando sus desechos.



"Han salido muchos animales, el otro día salieron unas víboras y se subieron al árbol, de milagro no mordieron a un chamaco o a cualquiera que pasó por ahí. Y es que sí limpian, pero al rato lo vuelven a llenar de basura", manifestó Arturo Moreno.



Los habitantes de La Cholla hacen un llamado a la ciudadanía para no tirar más residuos, pero también, exhortan a los dueños del inmueble a sellarlo para evitar la proliferación de animales rastreros.