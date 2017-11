Cumple 9% de comercios con planes de seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De un total de 871 comercios visitados para verificar que cuenten con su dictamen de protección civil y plan contra incendios, únicamente el 9% cumplían con este plan, informó la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



El director Guillermo Moreno Ríos explicó que desde el 12 de junio se comenzaron con recorridos por comercios en las principales vialidades de la ciudad, en los que han detectado las irregularidades en las que operan en materia de seguridad.



El dictamen de protección civil o plan contra incendios, establece que los comercios deben contar con instalaciones de gas y eléctricas adecuadas, detectores de humo y salidas de emergencia, pero al momento de hacer las visitas, 790 no contaban con este plan.



"Se han notificado 871 comercios de los cuales 81 sí cumplen y 790 no cumplen, se ha acercado la mayoría a tramitarlo, es para asentar las bases pero no es nuestra obligación, los comerciantes deben tener su plan contra incendios", expresó Moreno Ríos.



HAY 34 MIL



Según el censo de Inegi, agregó, en Hermosillo existen cerca de 34 mil comercios de consumo y servicio, por lo que visitarlos todos, llevaría bastante tiempo, es por esto que son los comerciantes los responsables de tramitar este dictamen.



"No es nuestra obligación, es como la licencia de manejo, tú la tienes que tener y no van a ir a tu casa a que la tramites, así es igual con el plan contra incendios, cada comerciante es responsable de tramitarla", aseveró.



Moreno Ríos especificó que además los mismos inspectores encargados de realizar las visitas, realizan recomendaciones a los comerciantes para que acudan a un establecimiento o distribuidor seguro para instalaciones eléctricas y de gas.



"Nosotros no solamente aplicamos sanciones o hacemos notificaciones, también si hay gente que se acerca con nosotros, les podemos recomendar lugares certificados para que realicen las modificaciones", recalcó.



APLICAN SANCIONES



Los comercios como lavanderías, restaurantes, tortillerías, venta de celulares, mueblerías, entre otros, son los que más se han visitado, en caso de no contar con el plan, se les realiza una notificación para que comiencen con el trámite de no hacerlo, se aplica una sanción.



De los casi 900 comercios notificados, son alrededor de 20 los que han sancionado con multas que van desde los 3 mil 900 hasta los 11 mil 250 pesos, correspondientes a 50 y 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).



"Les dejamos la notificación y le damos cinco días para que se presenten, si en esos cinco días se presentan pues ya no pasa nada, pero si no lo hacen sí vamos y lo sancionamos, varía la mínima es de 50 UMA a cinco mil, pero en su mayoría es de 50 a 150", dijo.



Entre las vialidades que se han recorrido para verificar comercios son el bulevar Morelos, Colosio, Navarrete y la calle Benito Juárez y próximamente la calle General Miguel Piña, donde se estima hay 379 comercios.



Moreno Ríos apuntó que hay comercios que optan por realizar el dictamen con un evaluador externo a la dependencia, pero de 871 visitas, 669 se han acercado a tramitar el dictamen con la UMPC.



Actualmente la Unidad Municipal de Protección Civil cuenta únicamente con 16 inspectores externos para realizar las labores de evaluación de dictámenes de protección civil.