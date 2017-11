Siente familia el frío "hasta en los huesos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la invasión El Guayacán el frío cala hasta los huesos. Jackeline y su familia, en su casa, que luego de las lluvias del verano se quedó casi sin techo, pasan los días con la preocupación que representa el invierno, pues además no tienen cobijas ni ropa.



"Ha estado difícil porque con las últimas lluvias hizo mucho viento y se me trozó el techo del cuarto este y no lo he podido arreglar", narró Jackeline Caro López, de 33 años de edad, "estamos en el otro cuartito, pero apenas cabemos, se goteaba mucho y ya no sirve el cartón".



Jackeline es madre de dos pequeños: Jennifer y José Miguel, de dos y siete años, respectivamente; en casa también viven su esposo José García, de 45 años, y los padres de ella, Santana y María, de 65 y 57 años de edad.



Ellos no conocen la celebración de Navidad, las carencias no se los ha permitido; una cena para esta fecha representa un lujo y no hay dinero para eso.



"No podemos ni salir porque lo poquito que tiene uno se lo llevan, ya me han robado dos veces, no tenemos chance de visitar a la familia porque no podemos dejar aquí; hay veces que viene gente y dan cena y sí nos toca, pero para una de nosotros no ha habido oportunidad porque no hay dinero", dijo.



Jackeline sueña además con tener una estufa, pues la suya tiene una fuga y no puede encenderla, por lo que debe atizar y cocinar afuera: Ella sabe hornear y su deseo es poder tener un aparato que le sirva para hacer galletas para vender y llevar el sustento a casa.



Si usted está en posibilidad de apoyar a Jackeline y su familia, puede donar cobijas, despensa, ropa, leche en polvo y pañales talla grande para bebé; puede traer su donativo a las oficinas de esta Casa Editorial ubicada en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.